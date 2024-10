Pedro Acosta: "Schmerzen nur noch, wenn ich die Schulter anfasse"

"Viel besser", antwortet Pedro Acosta am Donnerstag des MotoGP-Wochenendes in Buriram (Thailand) auf die Frage, wie es ihm jetzt im Vergleich zum vergangenen Sonntag geht. Während seine Kollegen am Sonntag den Grand Prix von Australien auf Phillip Island bestritten, war Acosta dort verletzungsbedingt nur Zuschauer.

Grund dafür, dass Acosta erstmals in seiner noch jungen Karriere in der Königsklasse ein Rennen verpasst hat, war sein Sturz vom Tag zuvor. Im Sprint des Australien-Wochenendes war der Rookie in Kurve 6 des Phillip Island Grand Prix Circuit per Highsider von seiner Tech3-KTM abgeworfen worden. Anschließend klagte er über Schmerzen in der linken Schulter.

Abgesehen von den Schmerzen war für Acosta das größte Problem, dass er seinen linken Arm und sehr eingeschränkt bewegen konnte. So war der 20-jährige Spanier am vergangenen Sonntag gerade mal in der Lage, den Arm um etwa 20 Grad nach oben zu beugen. Am Donnerstag in Buriram nun hat er wieder die volle Beweglichkeit.

Einen Knochenbruch hat Acosta beim Highsider am Phillip-Island-Samstag nicht erlitten, und es braucht auch keine Operation, wie er sagt. "Es war so, dass die Bänder teilweise gerissen waren", erzählt er. Die Bänderverletzung hatte zur Folge, dass der Arm "auf ziemlich abenteuerliche Art und Weise im Gelenk rein- und raussprang", so Acosta und weiter: "Während der vergangenen Tage ist es aber deutlich besser geworden. Das freut mich."

Für das erste Freie Training in Buriram, das für Freitagvormittag im Plan steht, hat Acosta die ärztliche Freigabe. Im Anschluss an die 45-minütige Auftaktsession des Thailand-Wochenendes wird er noch einmal durchgecheckt. Und basierend darauf wird entschieden, ob er das Rennwochenende weiter bestreiten kann oder nicht (MotoGP 2024 live: TV-Übertragung aus Buriram auf Sky und ServusTV).

Wird Acosta das Thailand-Wochenende komplett durchziehen können? Abwarten Foto: Motorsport Images

"Wir müssen abwarten, wie es läuft. Das Gute ist, dass ich jetzt wieder die volle Beweglichkeit ohne Schmerzen habe. Schmerzen habe ich nur noch, wenn ich die Schulter anfasse", sagt Acosta. Nachgefragt, mit welchem Zeitraum er rechnet, bis die Verletzung vollständig verheilt ist, antwortet er: "Die Ärzte sagen ein paar Wochen, aber es ist schwer zu sagen, wie lange genau."

An den beiden Rennwochenenden vor dem Australien-Wochenende auf Phillip Island ließ Acosta aufhorchen. Den Grand Prix von Indonesien in Mandalika schloss er mit knappem Rückstand auf Sieger Jorge Martin als Zweiter ab, wenngleich er erst Stunden später Gewissheit hatte, dass er seinen zweiten Platz tatsächlich behalten darf.

Am Japan-Wochenende in Motegi eroberte Acosta seine erste Pole in der Königsklasse. Im Sprint stürzte er in Führung liegend, im Grand Prix stürzte er an zweiter Stelle fahrend. In der MotoGP-Sturzstatistik der Saison 2024 ist der Rookie mit 24 Stürzen aktuell der Spitzenreiter. Acostas Talent aber steht außer Frage.

Über den Zeitpunkt seiner ersten Verletzung als MotoGP-Pilot sagt Acosta: "Solche Dinge passieren. Sicherlich, der Zeitpunkt ist nicht gerade der beste. Aber warten wir mal ab, wie ich dieses Wochenende hier [in Thailand] bewältigen werde."