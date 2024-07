Pedrosa: Marc Marquez hat "alles zertrümmert", um Sieger-Bike zu kriegen

Obwohl er Marc Marquez aus sechs gemeinsamen Jahren bei Honda gut kennt, ist Dani Pedrosa erstaunt, wie der sechsmalige MotoGP-Weltmeister in weniger als einem Jahr vom schlimmsten Moment seiner Karriere, in dem er an Rücktritt dachte, zu einem Platz im Ducati-Werksteam gekommen ist.

"Er hat mich überrascht, weil er am Donnerstag in Assen gesagt hatte, dass er kurz vor dem Rücktritt stand. Das war mir so nie bewusst", bekennt Pedrosa in der aktuellen Ausgabe von Por Orejas, dem Podcast der spanischen Edition von Motorsport.com, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network.

"Ja, ich habe verstanden, dass er in seiner Situation [bei Honda] nicht weitermachen konnte, aber das ist normal. Jeder Fahrer, der ein Sieger sein will, kann nicht viele Jahre in einer derart schlechten Situation bleiben, wie es jetzt vielleicht gerade Joan Mir ergeht", sagt Pedrosa und unterstreicht: "Ich war überrascht, als [Marquez] sagte, dass er über Rücktritt nachdachte."

"Beeindruckend ist jeden Fall ist die Fähigkeit, die er hatte, den Spieß umzudrehen. Denn da war Jorge Martin, der alles und mehr getan hat, um dieses Motorrad zu verdienen", spricht Pedrosa über den Platz im Ducati-Werksteam neben Francesco Bagnaia ab der Saison 2025.

"Ich glaube, dass [Martin] nicht mehr hätte tun können. Also ich weiß nicht, welche Waffen [Marquez] benutzt hat und welche Strategien dahinter stecken. Ich kenne sie nicht, aber auf jeden Fall ist er von der Maschine, die er bei Honda hatte, in kürzester Zeit auf die Werks-Ducati umgestiegen. Das ist bemerkenswert", so Pedrosa über seinen ehemaligen Honda-Teamkollegen.

Was Marquez' Wechsel laut Pedrosa von Rossis Wechseln unterscheidet

In gewisser Weise erinnert Marquez mit seinem Move ein wenig an Valentino Rossi, der in der Lage stets in der Lage war, den Markt und die Hersteller zu seinen Gunsten zu beeinflussen. "Ich finde aber", so Pedrosa, "dass Valentino seine Schritte immer ein wenig mehr aus dem Herzen heraus getätigt hat, mit ein wenig mehr Liebe, mit ein wenig mehr Zuneigung zur Marke, einfach alles in Harmonie mit dem, was er tat".

"Ich glaube, Marc Marquez geht diesen Schritt, indem er alles zertrümmert, um das zu kriegen, was er braucht", zieht Pedrosa den Vergleich. "Marc hat gesagt: 'Ich muss dorthin.' Das kann man als eine gute Sache sehen, nämlich dass dieser Kerl gewinnen will und es eine Anerkennung ist für das, was er tut."

"Aber", so Pedrosa, "man kann es auch von der anderen Seite her sehen. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie es mit Red Bull (Marquez' persönlichem Sponsor) weitergehen wird".