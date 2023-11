Personelle Umstrukturierung bei Honda: Joan Mir bekommt Marquez-Crew

Einen Tag vor Beginn des ersten Wintertests für die MotoGP-Saison 2024 hat Honda den zweiten Fahrer offiziell vorgestellt. Luca Marini kommt von VR46 und hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Am Dienstag wird der Italiener in Valencia seine ersten Runden mit der RC213V drehen.

"Er war der Erste, der auf uns zugekommen ist, als es die Neuigkeit von Marc gab", erläutert Honda-Teamchef Alberto Puig. "Es gab nicht so viele Optionen. Er hatte die Möglichkeit, sein Team zu verlassen. Wir haben darüber nachgedacht."

"Seine Fortschritte waren in den vergangenen Jahren gut. Wir haben das genau studiert und haben uns dazu entschieden, dass er aufgrund der Umstände eine gute Option sein würde. Mit seiner Erfahrung mit anderen Motorrädern, kann er gut für uns sein."

"Auch Zarco hat sehr viel Erfahrung. Er ist zwar kein junger Fahrer mehr, aber seine Erfahrung wird entscheidend für die Entwicklung unseres Motorrads werden. Wir müssen das Motorrad korrekt entwickeln."

"Das ist unsere Priorität, damit wir im nächsten Jahr einen klaren Schritt machen. Dafür bauen wir eine neue Struktur, eine neue Organisation im Team auf. Unser einziges Ziel ist es, zurück in unsere normale Position zu kommen und um Siege zu kämpfen."

Personelle Änderungen im Rennteam

Honda hat in den vergangenen Wochen einige Personaländerungen vorgenommen. Ende September wurde bekannt, dass Technikdirektor Shinichi Kokubo zurückgezogen worden ist. Seine Position wurde intern mit Shin Sato besetzt.

Vor dem Saisonfinale in Valencia gab es weitere Änderungen. Teamkoordinator Jose Escamez, die rechte Hand von Puig, wechselt in die Superbike-WM und tritt im dortigen Honda-Team die Nachfolge von Teammanager Leon Camier an.

Alberto Puig hat intern das Rennteam personell neu organisiert Foto: Motorsport Images

Im MotoGP-Team übernimmt Jordi Castella, ein bisheriger Mechaniker in der Crew von Marc Marquez, die Aufgaben von Escamez. Marquez nimmt mit Javier Ortiz nur einen Mechaniker aus seiner Mannschaft mit zu Gresini.

Honda hat intern aber dennoch getauscht. Ab dem Testtag in Valencia wechselt nämlich die restliche Marquez-Crew rund um Crewchief Santi Hernandez auf die anderen Seite der Box und wird in Zukunft Joan Mir betreuen. Carlos Linan wird sein Chefmechaniker.

In der abgelaufenen Saison war Giacomo Guidotti der Crewchief von Mir. Er wechselt mit den restlichen Mechanikern auf die andere Seite der Box und wird mit Marini arbeiten. Somit hat Mir einen spanischen Crewchief und Marini einen italienischen.

"Wir holen nicht Leute von anderen Teams für Luca", bestätigt der Teamchef. "Intern haben wir einige Veränderungen vorgenommen, das stimmt." Hinter den Kulissen soll es auch bei HRC in Japan Änderungen geben, die aber kaum nach außen dringen.

"Wir versuchen das Team von der Basis auf neu zu strukturieren. Das bedeutet Japan, aber auch das Team in Europa. Wir müssen das System verändern", betont Puig. "Dafür müssen wir in den kommenden Monaten und Jahren voraussichtlich auch neue Leute engagieren. Auch in Europa gibt es sehr gute Technologie. Wir denken darüber nach, wie wir sie in unser Team implementieren können."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.