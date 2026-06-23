Pirelli-Reifentest für 2027 in Brünn: Yamaha schneller als im Grand Prix
Beim ersten Test mit MotoGP-Stammfahrern auf 850er-Bikes und Pirelli-Reifen überrascht Toprak Razgatlioglu für Yamaha, während Aprilia Bestzeiten fährt
Die Pirellii-Reifen für die MotoGP-Saison 2027 wurden am Montag in Brünn getestet
Foto: Pirelli
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