Pit Beirer bekräftigt: Bajaj steht voll hinter KTMs MotoGP-Projekt

Im Zuge des Insolvenzverfahrens der KTM AG gab es vor zwölf Monaten Zweifel an der Zukunft des MotoGP-Projekts. "Letztes Jahr hatte ich ein furchtbares Weihnachten", blickt Motorsportchef Pit Beirer zurück. "Ich konnte keine Nacht richtig schlafen und war jeden einzelnen Tag hier im Unternehmen, um für unsere Fahrer da zu sein, wenn das neue Jahr beginnt."

Ein Jahr später steht KTM nach der Sanierung wieder auf solideren Beinen. Auch ins MotoGP-Projekt kehrte wieder Normalität ein. "Dieses Jahr hatten wir ein stabiles Budget, eine solide Planung", bekräftigt Beirer. "Also, wir sind viel mehr wieder in der Normalität angekommen."

Aus der Pierer Mobility AG ist mittlerweile die Bajaj Mobility AG geworden. Die indischen Eigentümer bestätigten Gottfried Neumeister als CEO bis Ende 2028. Er setzt die Restrukturierung des Unternehmens fort.

Mitte Januar wurde vermeldet, dass bis Mitte des Jahres 500 Arbeitsplätze abgebaut werden, vor allem in der Verwaltung und im mittleren Management. Das liegt unter anderem daran, dass die Fahrradsparte geschlossen wurde.

Ende Januar veröffentlichte die Bajaj Mobility AG vorläufige ungeprüfte Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2025. Man rechnet mit einem Konzernumsatz von 1.009 Millionen Euro. Das entspricht einem Rückgang von 46 Prozent gegenüber 2024.

Dieser Rückgang ist im Wesentlichen auf die Sanierungsphase im ersten Halbjahr 2025 zurückzuführen. Die Nettoverschuldung konnte nahezu halbiert werden und lag bei 798 Millionen Euro, während das Eigenkapital mit 385 Millionen Euro wieder positiv war.

Ein zentraler Fortschritt im Sanierungsprozess war der Abbau des Motorradlagers von 248.580 auf 147.427 Einheiten. Zudem wurde im Zuge der Schließung der Fahrradsparte der Absatz von E-Bikes und Fahrrädern auf 64.110 Stück (nach 106.311 im Vorjahr) zurückgeführt.

KTM-CEO Gottfried Neumeister wurde von Bajaj bis Ende 2028 bestätigt Foto: KTM/Sebas Romero

Die Bajaj Mobility-Gruppe konnte ihren Motorradabsatz in der zweiten Jahreshälfte 2025 deutlich steigern: Mit 80.464 verkauften Motorrädern lag das Volumen rund 60 Prozent über dem ersten Halbjahr (50.334 Stück).

Über den Partner Bajaj Auto wurden im gleichen Zeitraum weitere 43.956 Fahrzeuge verkauft, sodass sich der Gesamtabsatz im Geschäftsjahr 2025 auf 209.704 Motorräder belief - ein Rückgang um 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

"Im Jahr 2026 steht die konsequente und systematische Fortführung des eingeschlagenen Sanierungskurses im Vordergrund", sagt Neumeister. "Wir sind stark ins neue Jahr gestartet: Die neu vorgestellten Modelle finden großen Anklang."

"Und unsere jüngsten Motorsporterfolge geben zusätzlichen Rückenwind. Sie tragen spürbar dazu bei, die Verkaufszahlen zu steigern." Anfang Januar gewann KTM erneut die Rallye Dakar. Nun rückt der MotoGP-Saisonauftakt immer näher.

Bajaj steht zum MotoGP-Projekt

Der Motorsport bleibt ein wichtiger Faktor für das Unternehmen. Beirer betont den Rückhalt von Neumeister: "Ich finde wirklich, dass er diesem Unternehmen viel gibt. Er ist genau der richtige Mann, um diese Firma in die Zukunft zu führen."

"Es wurde enorm viel Arbeit investiert, um Schäden zu beheben. Wir alle waren Teil der schlechten Tage, aber ihn jetzt das Steuer übernehmen zu sehen, da bin ich sicher: Gottfried ist wirklich der Richtige, um uns da herauszuführen."

"Dann berichten wir gemeinsam auch an Bajaj, und da spüre ich inzwischen wirklich eine sehr, sehr starke Unterstützung. Ganz am Anfang, als die Diskussionen am lautesten waren, ob MotoGP weitergeht oder nicht, hatten wir nicht einmal die Chance, direkt mit ihnen zu sprechen."

Pit Beirer spürt starke Unterstützung des neuen Eigentümers Bajaj Foto: KTM/Sebas Romero

"Das war wirklich die schwierigste Phase des Unternehmens. Aber dank Bajaj sind wir überhaupt noch hier. Mit ihrem klaren Commitment haben sie die Firma gerettet, uns die Chance gegeben, sie wieder aufzubauen - und wir sind jetzt auf einem sehr guten, stabilen Weg."

"Wir haben jetzt also ihre volle Rückendeckung, um in die MotoGP-Zukunft zu gehen", bekräftigt Beirer. "Ich dürfte ohne ihr Commitment auch nicht [mit der Dorna] über den neuen Fünfjahresvertrag sprechen. Alles, was man von mir sieht, ist natürlich mit voller Unterstützung von Bajaj."

Bajaj Auto ist seit fast 20 Jahren ein strategischer Partner von KTM. Seit 18. November 2025 ist das indische Unternehmen der kontrollierende Mehrheitsaktionär der Pierer Mobility AG, die dadurch in die Bajaj Mobility AG umbenannt wurde.

Die aktuelle KTM RC16 beim derzeitigen Wintertest in Sepang Foto: Icon Sportswire

"Racing ist für sie also nichts Neues", sagt Beirer über den langjährigen Partner, "nur waren sie bislang nicht in der aktiven Rolle, das Management zu übernehmen. Früher war es der Vorstand in Mattighofen, der mir die Werkzeuge an die Hand gegeben hat, um Rennen zu fahren."

"Jetzt hat sich die Eigentümerstruktur geändert. Inzwischen können wir unsere Racing-Aktivitäten direkt dort berichten, und sie sind selbst mehr zu Fans geworden, weil sie stärker eingebunden sind. Ihr Logo ist ja inzwischen auf unserem MotoGP-Bike zu sehen."

Auf dieser Basis wird weitergearbeitet, wie der Motorsportchef bekräftigt: "Wir stehen im Moment in keiner Weise davor, dass ein anderer Motorradhersteller das MotoGP-Projekt übernimmt. Wir werden es hier weiter für KTM innerhalb der Bajaj-Gruppe betreiben."

MotoGP-Projekt wäre offen für Partner/Investoren

Trotzdem würde man sich in Zukunft offen für neue Partner oder Investoren zeigen. Die Übernahme von MotoGP-Promoter Dorna Sports durch Liberty Media sorgt für Interesse, denn es wird mittelfristig ein Wachstum des Sports erwartet.

"Wenn man sich die Formel 1 anschaut, ist die Idee und Strategie klar: Kann man aus einem MotoGP-Projekt ein echtes Geschäftsmodell machen?", sagt Beirer. "Im Moment sind die einzigen großen Investoren im Sport - also die, die wirklich Geld hineinstecken - die fünf Hersteller."

"Wenn es Wege gibt, das Ganze für die Hersteller weniger verlustreich zu machen und stärker zu einem Geschäftsmodell umzubauen, dann sind wir offen dafür, interessiert daran. Ich habe wahrscheinlich am härtesten von allen fünf Herstellern gespürt, wie schnell so ein MotoGP-Projekt zu einem echten Minusgeschäft für eine Firma werden kann."

"Wenn das Unternehmen in Schwierigkeiten steckt und man dann die Zahlen eines MotoGP-Projekts sieht, ist sofort klar: Das fällt auf, und du musst sparen, du musst sofort neue oder größere Sponsoren finden, sonst wird es richtig eng. Deshalb, ja - es ist eine interessante Phase für den Sport, und wir müssen alle offen bleiben und genau zuhören, wenn starke Partner in diese Richtung denken."

Im Januar wurden zwei neue Partner vorgestellt. Die Schweizer Firma Motorex ist bereits seit 2003 mit KTM verbunden. Nun wird Motorex auch für das MotoGP-Projekt Schmierstoffe bereitstellen und weiterentwickeln. Außerdem wird die Würth-Gruppe aus Deutschland neuer Werkzeugausrüster.