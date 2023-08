Pit Beirer: Warum KTM gegen Concessions für Honda und Yamaha ist

Vor der langen MotoGP-Sommerpause kündigte Dorna-Sportdirektor Carlos Ezpeleta an, dass das Concession-System überarbeitet werden sollte. Damit will man den strauchelnden Marken Honda und Yamaha unter die Arme greifen, um gegen die europäischen Hersteller wieder konkurrenzfähig zu werden.

Erste Vorschläge dazu sollen am Tisch liegen. Um das Reglement zu ändern, bräuchte es eine einstimmige Entscheidung in der Herstellervereinigung MSMA. Allerdings scheint das nicht in Reichweite zu sein, denn KTM spricht sich offen gegen eine Änderung des Reglements aus.

"Zu den Concessions habe ich eine sehr klare, harte Meinung, und die würden wir ungern über Bord schmeißen", hält KTM-Motorsportchef Pit Beirer fest. Yamaha und Honda sind die einzigen Marken, die aufgrund ihrer Erfolge in den vergangenen Jahren nie Concession-Vorteile hatten.

Ducati nutzte diese Vorteile, um wieder konkurrenzfähig zu werden. Das galt auch für Suzuki, Aprilia und KTM, als sie in die Königsklasse zurückgekehrt beziehungsweise eingestiegen sind. Aktuell profitiert keine Marke von den Vorteilen im Reglement.

"Also das Reglement ist schon so: Wenn du neu einsteigst, bekommst du diese Concessions", so Beirer weiter. "Aber Honda und Yamaha sind halt in Gottes Namens keine Neueinsteiger. Und der Erfolg liegt halt auch noch nicht so lange zurück."

Honda hat in diesem Jahr einen Grand Prix gewonnen, KTM bisher nicht Foto: Motorsport Images

"Honda hat dieses Jahr einen Grand Prix gewonnen, wir nicht. Ist das Motorrad so schlecht? Sie haben dieses Jahr in Amerika den Grand Prix gewonnen! Yamaha war zweimal Vizeweltmeister, Weltmeister mit Quartararo."

Außerdem sind die Zeitabstände in der aktuellen MotoGP sehr eng. Fehlt nur eine halbe Sekunde, ist man oft schon außerhalb der Top 10 und hat aus eigener Kraft kaum noch eine Chance, in den Rennen um die Spitzenplätze zu kämpfen.

"Der Fall Honda - und das sage ich ohne jede Freude von unserer Seite - zeigt einfach, wie schwierig es ist, wenn der Platzhirsch solche Schwierigkeiten hat", ergänzt Beirer bei 'ServusTV'. "Die haben ja keine schlechten Motorräder. Wir reden hier von ein, zwei, drei Zehnteln."

"Da bist du dann nicht mehr dabei, aber da bist du nicht anstatt Erster nur noch Dritter, sondern anstatt Erster nicht mehr in Q2 - du wanderst aus den Top 10 raus. Also die Klasse ist so eng geworden und ist brutal dynamisch. Du musst dich einfach permanent verbessern."

KTM hat vor Aero-Entwicklung gewarnt

"Also warum soll jetzt das Reglement geändert werden, dass diese großen Werke - es sind ja Giganten - Unterstützung bekommen", stellt Beirer die Frage in den Raum. Honda und Yamaha sind auch deshalb zurückgefallen, weil sie vor allem die Aerodynamik-Entwicklung verschlafen haben.

"Wir haben vor einigen Entwicklungen gewarnt. Wir haben uns laut gemacht, die Entwicklung in der Aerodynamik oder auch die Ride-Height-Devices - wir waren dagegen, weil sie einfach die Bikes extremer machen und Weltklassefahrer wie Marc weniger den Unterschied machen können."

"Also vor diesen ganzen Dingen haben wir gewarnt, aber das Reglement blieb, wie es war", zuckt Beirer mit den Schultern. KTM hat sich gefügt und ebenfalls die von Ducati angestoßene Entwicklungsrichtung eingeschlagen.

Bei der Aerodynamik arbeitet KTM mit Red Bull Advanced Technologies zusammen Foto: Motorsport Images

"Wir haben uns jetzt unter diesen Bedingungen rangekämpft, investiert, gearbeitet wie die Verrückten. Und deshalb haben wir jetzt natürlich kein Interesse daran, dass man, jetzt wo wir gerade die Schritte gemacht haben, die Teams, die hinter uns sind, wieder herkommen zu lassen."

KTM versucht seit Wochen von der Teamvereinigung IRTA und der Dorna zwei zusätzliche Startplätze zu bekommen, um in naher Zukunft sechs Motorräder in der Startaufstellung zu haben. Bisher wurde dieses Ansinnen von der Dorna abgelehnt.

Könnte KTM den Concession-Plänen zustimmen, um im Gegenzug die beiden zusätzlichen Startplätze zu erhalten? "Also da sind wir jetzt eigentlich nicht interessiert an einem Handel", winkt Beirer ab.

