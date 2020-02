Plan B bei Aprilia: Smith als Rennfahrer, Savadori als Testfahrer

Aufgrund der Doping-Sperre ist weiterhin ungewiss, ob und wann Andrea Iannone wieder auf der MotoGP-Aprilia sitzen wird. Währenddessen hat sich Aprilia einen Plan B zurechtgelegt und Lorenzo Savadori als Testfahrer verpflichtet. Der Italiener war schon Anfang Februar beim Test in Malaysia dabei und drehte dort seine ersten Runden auf einem MotoGP-Bike.

"Wenn man die Nachricht liest, dann sieht es auf den ersten Blick so aus, als würde ich meinen Job verlieren", kommentiert Bradley Smith die Verpflichtung von Savadori, denn eigentlich ist der Brite der offizielle Testfahrer. Aber Smith wird beim ersten Rennen - oder auch länger - für Iannone als Fahrer einspringen, solange der Italiener gesperrt ist.

"Wir hoffen", sagt Aprilia-Motorsportchef Massimo Rivola bei 'MotoGP.com', "dass Andrea zurückkommt. Hoffentlich ist diese Geschichte bald erledigt. Er hat alle Informationen vorgelegt und wir wissen jetzt, dass er nicht schuldig ist. Wann die Entscheidung der Jury getroffen wird, wissen wir nicht. Wir hoffen, dass das vor Katar der Fall sein wird."

Bradley Smith würde vorerst für Iannone bei den Rennen einspringen Foto: Motorsport Images

Massimo Rivola lobt Savadoris Einstellung

Bleibt Iannone länger gesperrt und Smith bestreitet die kommenden Grands Prix, dann wird Savadori die Testarbeit erledigen, denn die RS-GP ist eine komplette Neukonstruktion. "In Malaysia hat er hauptsächlich das 2019er-Motorrad getestet", sagt Rivola. "Er hat gezeigt, dass er ein Gehirn besitzt. Außerdem ist er auch im richtigen Alter, um es in die MotoGP zu schaffen."

Lorenzo Savadori bestreitet auch wieder die italienische Superbike-Meisterschaft Foto: Aprilia

In der abgelaufenen Saison war er im MotoE-Weltcup am Start. Parallel zu seinen Aufgaben als Aprilia-Testfahrer wird Savadori 2020 die Saison in der italienischen CIV Superbike-Meisterschaft mit einer RSV4 bestreiten. Schon im Vorjahr war er in dieser Serie aktiv. Er wurde hinter Ducati-Testfahrer Michele Pirro Vizemeister und gewann den Titel Rookie des Jahres.

"Als MotoGP-Testfahrer mache ich einen Schritt in diese Klasse", sagt Savadori zu seiner neuen Aufgabe. "Ich fühle mich geehrt, ein Teil dieses Projekts zu sein. Die italienische Meisterschaft wird sich ebenfalls auf einem hohen Level befinden." Dort fährt er für das Nuova-M2-Team eine RSV4 1100 Factory.

