Pol Espargaro: Aleix' Entscheidung zum Rücktritt wird in der Familie "gefeiert"

Es waren emotionale Momente, als MotoGP-Routinier Aleix Espargaro vor gut zwei Monaten in der Pressekonferenz des diesjährigen Barcelona-Rennwochenendes unter Tränen seinen Rücktritt zum Saisonende 2024 verkündet hat. Seither ist etwas Zeit vergangen und die Entscheidung des Spaniers, der am heutigen Dienstag 35 Jahre alt wird, wird von der gesamten Familie mitgetragen.

"Die Entscheidung wurde von ihm ja nicht erst in Barcelona getroffen", sagt Aleix' jüngerer Bruder Pol Espargaro und verrät: "Wir hatten uns zuvor schon zu Hause in Andorra zusammengesetzt und über seine Zukunft gesprochen."

"Er spürte seit geraumer Zeit einfach, dass er in Zukunft mehr Zeit zu Hause als auf Rennstrecken verbringen will. Und als ich ihm gesagt habe, wie glücklich ich selber in meiner jetzigen Rolle bin, da war es keine Überraschung mehr", so Pol Espargaro.

Damit spielt der jüngere Espargaro-Bruder darauf an, wie er selber den Zeitpunkt zum Abschied aus dem Vollzeit-MotoGP-Geschäft nicht selbst bestimmen konnte. Auslöser dafür, dass Pol Espargaro seit diesem Jahr keine vollen Saisons mehr fährt, war letztlich der schwere Sturz vom Saisonauftakt 2023 in Portimao.

"Für einen Athleten ist es doch das Schönste überhaupt, wenn sich der Zeitpunkt für den Rücktritt selber bestimmen lässt. In meinem Fall war das anders, aber in seinem Fall ist es genau so gekommen. Das ist bemerkenswert", sagt Pol über Aleix' Rücktrittentscheidung.

Und Pol, der heutige TV-Experte für DAZN Spanien, der parallel dazu noch Testfahrten und den einen oder anderen Wildcard-Einsatz für KTM absolviert, verrät: "Ich bin überzeugt, dass die Entscheidung [von Aleix] die richtige ist. Wir alle [in der Espargaro-Familie] akzeptieren die Entscheidung nicht nur, wir feiern sie."

Seit 2014 begegnen sich Pol und Aleix als Teilnehmer von MotoGP-Rennen (Foto: 2018) Foto: Motorsport Images

Allein in der Königsklasse hat es Aleix Espargaro auf weit mehr als 200 Grands Prix gebracht, von denen er Stand heute drei gewonnen hat. Über seine gesamte Karriere in der Motorrad-WM steht er sogar bei weit mehr als 300 Grands Prix. Gewonnen hat er in den Klassen 125er, 250er und Moto2 allerdings nie. Sein erster MotoGP-Sieg im April 2022 in Termas de Rio Hondo (Argentinien) war sein erster Grand-Prix-Sieg überhaupt.

Komplett aus dem MotoGP-Sattel verabschieden wird sich Aleix Espargaro mit Ablauf der Saison 2024 aber nicht. Zwar wird der Routinier ab 2025 keine vollen Saisons mehr bestreiten, hat aber bei Honda einen Vertrag als Testfahrer unterschrieben. Ab dem kommenden Jahr wird er dort gemeinsam mit Stefan Bradl (der dem Testteam von HRC erhalten bliebt) die Weiterentwicklung der RC213V übernehmen.

Wildcard-Einsätze sind für Espargaro zwar noch keine bestätigt, aber auch nicht ausgeschlossen. Die Motivation des langjährigen Aprilia-Piloten, sich dem Honda-Projekt anzuschließen? "Wenn ich ihnen helfen kann, wieder an die Spitze zu kommen, wäre das fantastisch. Ich denke, ich kann ihnen technisch viel helfen, aber auch die Stimmung von Aprilia bringen", sagte er kürzlich.