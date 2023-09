Pol Espargaro erklärt: Was Bruder Aleix Espargaro so stark macht

Zählt man die vier Sprints und die vier Grands Prix zusammen, die es seit Ende Juni im MotoGP-Kalender gegeben hat, dann ist Aleix Espargaro in diesem Zeitraum sechsmal in die Top 5 gefahren, darunter dreimal auf den ersten Platz. Die Krönung der aktuell extrem starken Phase des Aprilia-Piloten war das vergangene Wochenende in Barcelona, an dem er vor heimischem Publikum sowohl am Samstag als auch am Sonntag triumphierte.

Bei der Frage, was Aleix Espargaro derzeit so gut macht, muss Bruder Pol Espargaro nicht lange überlegen. "Er fährt sicherlich sehr gut. Und er fährt die beste Aprilia, die es jemals gab", sagt der jüngere der beiden Espargaro-Brüder, der selber im Tech3-Team auf einer KTM sitzt. Als ausschlaggebend sieht Pol aber nicht unbedingt das Motorrad, sondern die Position, in der Aleix die Aprilia fährt.

"Aleix passt perfekt zu diesem neuen Stil", sagt Pol und erklärt, was er damit meint: "Ich weiß noch, wie es zu Beginn der Michelin-Ära (2016; Anm. d. Red.) immer hieß, dass man gewissermaßen außerhalb des Motorrads sitzen müsse, um es richtig fahren zu können."

Warum? "Um die Reifen mit den Bewegungen des Körpers nicht zu stark zu belasten", erinnert sich Pol Espargaro an den Wechsel des MotoGP-Reifenlieferanten von Bridgestone und Michelin und weiter: "Und ich weiß auch noch, wie sie damals meinen Bruder immer gedrängt haben, sich diesen 'Neben-dem-Motorrad-Stil' anzueignen. Das ist heutzutage ganz anders. Du musst die Leistung heutzutage anders auf die Reifen übertragen."

Aleix Espargaro (hinten) fährt weniger nach außen hängend als Pol Espargaro Foto: Motorsport Images

In der ganz eng an das Motorrad angeschmiegten Fahrposition, die Aleix Espargaro auszeichnet, sieht sein jüngerer Bruder den großen Vorteil, der gerade jetzt richtig zur Geltung käme. Hinzu kommt laut Pol Espargaro die gute Teamarbeit bei Aprilia.

"Er hat ein extrem gutes Verhältnis zu den Ingenieuren bei Aprilia", sagt Pol über Aleix. "Er kennt sie alle richtig gut und er kennt auch das Motorrad richtig gut. Das sind die Details, die den Unterschied machen, wenn es so extrem eng zugeht. Über den Q2-Einzug zum Beispiel entscheiden Millisekunden. Da kommt es auf jedes Detail an. Und Aleix trifft da einfach den Nagel auf den Kopf."

Und der jüngere Espargaro glaubt auch, dass ein anderer, der mittlerweile keine MotoGP-Rennen mehr fährt, angesichts der aktuellen Entwicklung richtig aufblühen würde: Andrea Dovizioso. "Ich glaube, dass 'Dovi' in dieser neuen Ära richtig stark wäre. Er saß auch immer recht statisch auf dem Motorrad", sagt Pol Espargaro über den dreimaligen MotoGP-Vizeweltmeister Dovizioso, der vor einem Jahr zurückgetreten ist.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.