Pol Espargaro freut sich mit Aleix: "Nächstes Mal gemeinsam auf dem Podest"

Die Familie Espargaro hat sich nun auch in die MotoGP-Siegerliste eingetragen. Pol Espargaro fieberte nach seinem Sturz in der Box mit, wie sein älterer Bruder Aleix Jorge Martin niederkämpfte und Aprilia in Argentinien den ersten Sieg bescherte. Auch Pol vergoss einige Tränen. Im Parc ferme gab es eine herzliche Umarmung der beiden Espargaros.

Pol hat seine Karriere im Motorradrennsport im Windschatten seines um zwei Jahre älteren Bruders erlebt. Bisher war Pol erfolgreicher. 2013 wurde er Moto2-Weltmeister. In den kleinen Klassen hat Pol insgesamt 15 Siege gefeiert. Aber in der Königsklasse wartet er noch auf seinen ersten Triumph.

Für Aleix war der Sieg in Argentinien der erste überhaupt in seiner Karriere, die klassenübergreifend schon 284 Rennen dauert. "Ich freue mich sehr für Aprilia und Aleix, aber ich bin gestürzt, als ich mit Alex Rins um das Podest gekämpft habe", sagt Pol nach dem Rennen.

"Aleix arbeitet sehr hart und auf seine eigene Art. Aleix verdient es. Ich war ziemlich zerstört, aber in diesen Momenten ist es wichtig, dass es um mehr geht als das sportliche Resultat von dem einen oder dem anderen. Schade, weil ich denke, wir hätten beide in den Top 5 sein können."

"Er gewinnt das Rennen und ich werde Vierter oder Fünfter. Wer weiß. Wenn ich am Ende etwas mehr riskiert hätte, dann hätte ich vielleicht mit Aleix auf dem Podium stehen können. Aber es ist wie es ist. Warten wir auf Texas, ob wir vielleicht dort beide vorne dabei sind."

Seit 2014 geben Aleix und Pol Espargaro gemeinsam in der MotoGP Gas Foto: Forward Racing

Die Espargaros haben sich von Kindheit an gegenseitig unterstützt. Sie wohnen mit ihren Familien in Andorra und urlauben auch gemeinsam. Pol spricht von vielen Erinnerungen: "Aleix und ich teilen unsere sportlichen Karrieren. Wir haben uns geholfen, um dort zu sein, wo wir jetzt sind."

"Seine Ergebnisse haben meine sportliche Karriere beeinflusst und umgekehrt. Wir sind sehr konkurrenzfähig und wollen uns ständig gegenseitig überbieten. Das zählt im Endeffekt. Es ist super schön, wenn zumindest einer von uns in der MotoGP vorne dabei ist."

Für Pol ist klar, wie das nächste Ziel, der nächste Traum lauten muss: "Wenn wir beide gemeinsam auf dem Podium stehen. Das wäre etwas ganz Besonderes!" Im Jahr 1997 standen zum letzten Mal zwei Brüder in der Königsklasse auf dem Podest. Das waren Nobuatsu und Takuma Aoki in Imola.

Der letzte Aprilia-Rennsieger in der Motorrad-WM war übrigens Maverick Vinales. Der Spanier gewann das Saisonfinale 2011 in der 125er-Klasse. Nun ist er im MotoGP-Team von Aprilia und der Teamkollege von Aleix Espargaro. In Argentinien wurde Vinales Siebter.

Gratulation von allen Seiten bedeutet Aleix sehr viel

Auch er feiert den Premierensieg: "Ein großartiges Ergebnis!. Ich bin sehr glücklich. Wir haben den Winter über sehr hart gearbeitet. Schon am Samstag habe ich mir gedacht, dass Aleix gewinnen könnte. Ich habe mir das sehr gewünscht, weil das für das gesamte Team sehr wichtig ist."

Von allen Seiten erhielten Aleix Espargaro und Aprilia Glückwünsche für diesen Meilenstein. Fabio Quartararo sagt: "Ich freue mich für Aleix, weil er sehr hart dafür gearbeitet hat. Wir müssen ihn aber aufhalten", lacht der Weltmeister.

"Als ich mein erstes Rennen gewonnen habe, war das einer der besten Momente meiner Karriere. Ich kann mir vorstellen, dass ihm das noch viel mehr bedeutet. Ich freue mich sehr für ihn, weil er das verdient hat. Natürlich auch Aprilia. Viele Gratulationen an alle!"

Aleix Espargaro ist natürlich überwältigt von den unzähligen Reaktionen: "Das macht mich sehr glücklich. Der Sieg wird mein Leben nicht ändern. Aber zu sehen, wie die Leute und alle Teams reagieren! Man kann sich nicht vorstellen, wie viele Nachrichten ich schon nach der Poleposition erhalten habe."

"Das ist mir sehr wichtig, weil es zeigt, dass die Leute mich mögen. Wenn ich eines Tages aufhöre, dann erinnern sich die Leute an mich als Mensch. Das ist mir sehr wichtig. Deshalb möchte ich mich bei allen im Paddock und vor den Fernsehschirmen bedanken, denn alle wissen, wie schwierig es für mich war, zu gewinnen."

