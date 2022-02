Pol Espargaro: "Jedes Mal Matchball, wenn ich auf die Honda steige"

Audio-Player laden

Pol Espargaro hat den finalen MotoGP-Testtag auf dem neuen Mandalika-Kurs in Indonesien als Schnellster abgeschlossen. Die neue Honda RC213V hat Potenzial über eine fliegende Runde gezeigt, aber auch die Konstanz auf Longruns sah vielversprechend aus. Das Konzept der neuen Honda kommt vor allem dem Fahrstil von Espargaro entgegen.

"Im Vorjahr hatten wir einige Probleme", sagt Ramon Aurin, der Crewchief von Espargaro. Aurin geht ins Detail: "Das betraf vor allem das Heck. Vom ersten Moment an haben wir gesehen, dass der neue Prototyp in diesem Bereich besser ist."

"Pol braucht hinten mehr Stabilität und mehr Grip. Das neue Motorrad geht in diese Richtung. Für Pol ist das sehr gut. Ich glaube, dass Grip am Hinterrad generell für alle wichtig ist. Aber natürlich sorgt das auch für Probleme. Bei den Tests haben wir an diesen Details gearbeitet."

Seine zweite Saison im Honda-Werksteam ist für Espargaro quasi ein Neustart. Er kennt nun das Team und die Ingenieure sehr gut. Dazu ist das Motorrad neu, kommt seinem Fahrstil entgegen und hat Potenzial gezeigt. Espargaro will endlich seinen ersten MotoGP-Sieg erobern.

Die neue Honda mit mehr Grip am Hinterrad liegt dem Fahrstil von Espargaro Foto: Motorsport Images

"In Losail will ich um das Podest kämpfen", nennt der Spanier ein klares Ziel für den Saisonauftakt am 6. März. "Es gibt keine andere Option, wenn wir um den WM-Titel kämpfen wollen. Das wird nicht einfach, denn es gibt sehr viele Kandidaten - es gibt sehr viele Ducati-Fahrer."

"Aber wir müssen dort vorne dabei sein. Ich habe mein Ziel und kann es kaum noch erwarten", versichert der Spanier der spanischen Edition von 'Motorsport.com'. Es geht auch um seine Zukunft, denn Espargaros Vertrag läuft mit Saisonende aus. Er braucht Topergebnisse.

Honda-Teamchef Alberto Puig hat jüngst versichert, dass er voll hinter seinen Fahrern steht und es derzeit keinerlei Intentionen gibt, mit Fahrern wie Joan Mir oder Fabio Quartararo zu verhandeln. Espargaro wird so wie Marc Marquez zu 100 Prozent unterstützt.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Pol Espargaro, Repsol Honda Team Foto: MotoGP

Espargaro spürt von außen keinen Druck, sondern fühlt sich aus innerem Antrieb hoch motiviert: "Ich habe das Gefühl, dass ich immer einen Matchball habe, wenn ich auf das Motorrad steige. Nicht wegen Honda, nicht wegen meiner Zukunft, sondern wegen mir."

"Ich muss beweisen, dass ich es verdiene, diese Farben zu tragen. Das heißt nicht, dass ich immer Erster sein muss. Aber ich will Honda zeigen, dass das Motorrad nach all den Bemühungen über den Winter konkurrenzfähig ist. Honda verdient einen Fahrer, der um Topergebnisse kämpft."

Mit dem neuen Konzept der RC213V ist klar, dass Honda nach zwei schwierigen Jahren alles unternimmt, um wieder in die Erfolgsspur zu finden. "Ich denke", findet Espargaros Crewchief Aurin, "dass der WM-Titel für alle in der MotoGP das Ziel ist. Nach einigen Rennen werden wir sehen, wie die Realität aussieht und wo wir stehen. Das Ziel ist natürlich höher."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.