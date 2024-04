Pol Espargaro laut Bruder Aleix mit neuer Rolle "wirklich glücklich"

Seit dem MotoGP-Saisonfinale 2023 in Valencia hat Pol Espargaro kein Rennen mehr bestritten. Seit Saisonbeginn 2024 ist er kein Stammfahrer mehr, sondern einer der Testfahrer im MotoGP-Programm der Pierer Mobility Group mit den Marken KTM und GasGas.

Auch in seiner neuen Rolle kommt Espargaro noch zu Renneinsätzen, allerdings "nur" in Form von Wildcard-Einsätzen. Anfang Juni in Mugello hat er seinen ersten und bislang einzigen bestätigten solchen Einsatz. Der andere KTM-Testfahrer - Dani Pedrosa - hat seinen ersten und bislang einzigen bestätigten Wildcard-Einsatz der Saison 2024 Ende April in Jerez.

Was Pol Espargaro betrifft, so verfolgt er den Großteil der MotoGP-Rennwochenenden 2024 von außen. Aufgaben hat er trotzdem. Für den spanischen TV-Sender DAZN tritt der 32-jährige Spanier als Experte auf und führt unter anderem Interviews in der Startaufstellung. Abgesehen davon tritt er als Berater für seinen Nachfolger bei Tech3-GasGas - MotoGP-Rookie Pedro Acosta - in Erscheinung.

Als der nach wie vor im Feld der MotoGP-Stammpiloten mitfahrende Aleix Espargaro kürzlich zu seinem Bruder befragt wurde, teilte er mit: "Pol ist glücklicher als das im vergangenen Jahr zu erwarten war. Er ist glücklicher als ich es erwartet hätte und auch glücklicher als er es selber erwartet hatte. Er ist entspannter."

Pol Espargaro als TV-Experte beim Interview mit Marc Marquez Foto: Motorsport Images

"Ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hätte, jetzt so glücklich zu sein. Aber er genießt es wirklich, Testfahrer zu sein und einfach entspannter sein zu können, wenn er an der Strecke ist. Und ich kann sagen, dass er es genießt, Pedro zu helfen", sagt Aleix Espargaro. Nachsatz des Aprilia-Piloten über seinen jüngeren Bruder: "Er ist wirklich glücklich. Und nur darum geht es doch im Leben."

Warum nicht nur Pol, sondern auch Aleix glücklicher ist

Aber nicht nur Pol Espargaro, sondern auch Aleix Espargaro ist mit der jetzigen Situation glücklicher, wie er offen zugibt: "Auch mir geht es jetzt besser. Wenn ich an der Strecke eine rote Flagge sehe, dann muss ich jetzt nicht mehr extrem besorgt sein, ob es womöglich er ist."

"Ich wünsche natürlich niemandem eine Verletzung", so Aleix Espargaro, "aber wenn es dein Bruder ist, der einen schweren Sturz hat, dann ist das wirklich eine sehr sehr schwierige Situation". Als Beispiel führt der ältere der beiden Espargaro-Brüder den MotoGP-Saisonauftakt 2023 an.

Foto von 2023 - das letzte Jahr mit beiden Espargaro-Brüdern als Stammfahrer? Foto: Motorsport Images

Damals, in Portimao, hatte Pol Espargaro im Freitagstraining in Kurve 10 seinen schweren Sturz, der ihn mit zahlreichen Verletzungen (Lungenquetschung, Kieferbruch, Wirbelbruch) zu einer monatelangen Pause zwang. Sein Comeback gab der jüngere der beiden Espargaro-Brüder im August in Silverstone. Das war mehr als vier Monate nach dem Unfall.

Ab dem Großbritannien-Wochenende fuhr Pol Espargaro die MotoGP-Saison 2023 zu Ende. Über den zwölften Platz, den er direkt bei seinem Comeback im Regen erzielte, kam er aber bei keinem der weiteren Saisonrennen hinaus.

Übrigens: Aleix Espargaro hat kürzlich anklingen lassen, dass er auch er sich für die Zukunft eine Rolle als Testfahrer - in seinem Fall für Aprilia - durchaus vorstellen kann.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.