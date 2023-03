Pol Espargaro über die KTM RC16: DNA ist unverändert, aber Entwicklung spürbar

Axel Bassani starker WM-Vierter: "Es ist okay, aber wir wollen in die Top 3"

Superbike-WM Mandalika

Axel Bassani starker WM-Vierter: "Es ist okay, aber wir wollen in die Top 3" Axel Bassani starker WM-Vierter: "Es ist okay, aber wir wollen in die Top 3"