Poncharal über Folger: "Hat gezeigt, dass er in sich noch Reserven hat"

Nach seiner erfreulichen Punktefahrt in Austin geht das MotoGP-Comeback von Jonas Folger auch beim Grand Prix von Spanien in die nächste Runde. Der Deutsche springt bei GasGas auch hier für Pol Espargaro ein, der sich weiter von seinem schweren Sturz am ersten Rennwochenende in Portugal erholt.

"Wir haben jetzt etwas mehr Erfahrung mit dem Motorrad und dem Team, also gehe ich zuversichtlich nach Jerez", sagt Folger vorab. "Es ist eine vertraute Strecke für mich und ich habe dort gute Erinnerungen aus der Vergangenheit, einschließlich eines Sieges in der Moto2 und eines Podiums in der 125er-Klasse."

"Es ist eine meiner Lieblingsstrecken, also freue ich mich, mit meinem Team und mehr Selbstvertrauen hier zu fahren. Hoffentlich können wir ein gutes Ergebnis erzielen."

Beim Grand Prix of the Americas vor knapp zwei Wochen sprang für Folger ein respektabler zwölfter Platz heraus. "Die Punkte waren natürlich auch mit etwas Glück verbunden", sagt Tech-3-Teamchef Herve Poncharal angesichts der zahlreichen Rennstürze, "aber es war wichtig für ihn, das Rennen zu beenden."

"Er fuhr seine schnellste Zeit in der letzten Rennrunde, was zeigt, dass er in sich noch Reserven hat - physisch und was das Fahren angeht. Niemand erwartet von ihm, dass er um Spitzenplätze kämpft. Aber es ist ein gutes Abenteuer", erklärt der Franzose in einer neuen Ausgabe des MotoGP-Podcasts vor dem Jerez-Wochenende.

"Die Hauptsache ist, dass er glücklich ist und wir ihm die Möglichkeit geben, Spaß zu haben und ein besserer Testfahrer zu werden, um das Motorrad weiterzuentwickeln. Es ist also eine Win-Win-Situation für uns alle. Ich kann sehen, dass er es genießt."

Poncharal: "Für uns war es ein großer Schock"

Das war in der Vergangenheit nicht immer so. Als Folger 2017 seine erste MotoGP-Saison als Stammfahrer im Team von Poncharal bestritt, endete diese früher als erhofft.

"Für uns war es ein großer Schock, dass er die Saison nicht beenden konnte. Ab Japan war er nicht mehr in Lage, an Rennen teilzunehmen. Er tat sich mit dem Druck und diesen Dingen schwer, wofür ich totales Verständnis habe. Aber ich sagte zu mir selbst: Was für eine Verschwendung, denn er ist ein solches Talent."

Denn als Rookie hatte der Deutsche einige Erfolge verzeichnen können - den größten auf seiner Heimstrecke, wo er sensationell Zweiter wurde. "Dieses unglaubliche Rennen auf dem Sachsenring bleibt für immer in unserer Erinnerung", so Poncharal.

Nach seinem vorzeitigen Ausstieg blieb Folger der MotoGP für einige Jahre fern, bis er Anfang dieses Jahres zur KTM-Familie stieß. "Er war sehr glücklich, bei Pierer Mobility als Testfahrer zu unterschreiben. Aber um ehrlich zu sein, war es recht schwierig, ihn davon zu überzeugen, wieder Rennen zu fahren."

Tech-3-Teamchef sieht Folgers Ehrgeiz wieder

"Er wollte diesen Druck nicht mehr. Er sagte: 'Ich bin kein Rennfahrer mehr, ich bin ein Testfahrer und genieße das.' Aber wir konnten ihn überzeugen, dass wir ihm keinen Druck machen werden und es nur darum geht, das Motorrad besser zu verstehen, um ein besserer Testfahrer zu werden", erklärt Folgers Teamchef.

Dabei merkte Poncharal schnell, dass der Kampfgeist des Deutschen sehr wohl noch intakt ist: "Nach dem ersten Training war er frustriert, weil er so weit weg war von den anderen. Und es wurde deutlich, dass er schon da kein Testfahrer mehr war."

"Er machte dann von Session zu Session Fortschritte. Aber wir sagten ihm: 'Jonas, nimm es Schritt für Schritt, niemand erwartet irgendetwas von dir.' Ich denke, das war die richtige Herangehensweise. Und als wir ihn dann fragten, ob er bereit für das nächste Rennen in Jerez ist, sagte er: 'Ja, ich hatte so viel Spaß!'"

