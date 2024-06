Pramac reagiert auf Martins Aprilia-Wechsel: "Einer der stärksten Fahrer"

Das Pramac-Team findet einen Tag nach der Bekanntgabe, dass Jorge Martin ab 2025 für Aprilia fahren wird, erste Abschiedsworte für seinen Noch-Fahrer.

So sagt Teamchef Paolo Campinoti: "Wir haben (2021; Anm. d. R.) einen talentierten Rookie in unserem Team willkommen geheißen und arbeiten heute mit einem der stärksten Fahrer im MotoGP-Starterfeld zusammen."

"Die Fortschritte, die wir gemeinsam gemacht haben, sind unglaublich und wir konzentrieren uns weiterhin auf das Ziel, das wir uns Ende letzten Jahres gesetzt haben. Nach dem Grand Prix von Valencia werden wir uns dann von Martin verabschieden und ihm für die Zukunft alles Gute wünschen", so Campinoti weiter.

"Ich bin dankbar und stolz, mit Jorge zusammenzuarbeiten, einem der stärksten und talentiertesten Fahrer, die ich je getroffen habe, ergänzt Teammanager Gino Borsoi.

"Von nun an geben wir weiterhin unser Bestes, um gemeinsam das Maximum zu erreichen", betont auch er, "und bleiben weiterhin auf diese Saison konzentriert, die wunderbar begonnen hat. Ich hoffe, dass Jorge, nachdem er über seine Zukunft entschieden hat, den Rest der Saison mit uns genießen kann."

In der Gesamtwertung liegt Martin nach sieben Rennwochenenden mit 18 Punkten Vorsprung in Führung - vor seinen Ducati-Markenkollegen Francesco Bagnaia und Marc Marquez. Im Vorjahr hatte der Pramac-Pilot den Titel knapp verpasst.

Schon damals war sein Ziel, ins Ducati-Werksteam aufzusteigen, doch der italienische Hersteller hielt an Enea Bastianini fest. Mit dem Wechsel von Marquez zu Gresini kam in diesem Jahr ein weiterer Kandidat für den Platz ins Spiel.

Weil sich Ducati am Mugello-Wochenende trotz eines positiven ersten Kontaktes nicht zu Martin bekannte, sagte dieser ab und entschied sich für einen Wechsel zu Aprilia.

Das italienische Team verkündete den Coup am Montag mit einem Instagram-Video, in dem Aleix Espargaro, der Ende 2024 zurücktritt, den Staffelstab an Martin übergab. Er selbst äußerte sich bisher nicht ausführlich zu dem Wechsel.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.