Pramac-Teammanager Gino Borsoi schwärmt: "Martin ist der beste Fahrer"

Poleposition, Sprint-Sieg, Grand-Prix-Sieg! Das Wochenende in Frankreich war ein perfektes Meisterstück von Jorge Martin. Nach fünf Rennwochenenden führt der Pramac-Ducati-Fahrer die WM-Wertung 38 Punkte vor Titelverteidiger Francesco Bagnaia an.

Im direkten Duell hat sich Martin in Le Mans gegen Bagnaia durchgesetzt. "Wir haben so etwas noch nie von Jorge gesehen", zeigt sich Pramac-Teammanager Gino Borsoi bei MotoGP.com extrem von seinem Fahrer beeindruckt. Denn er sieht Martin gereifter agieren.

"Natürlich wissen wir, dass er ein talentierter Fahrer ist. Er hat im Vorjahr seinen Speed gezeigt, vor allem gegen Ende der Saison. Aber in dieser Saison ist er noch stärker. Er hat unglaubliche Rennen gezeigt. Das war das beste Rennen der Saison."

"Er hat gegen zwei unglaubliche Fahrer gekämpft und das Rennen gewonnen. Was können wir mehr über Jorge sagen? Wir wissen, dass er ein unglaublich guter Fahrer ist und wir in dieser Saison eine weitere Chance [auf den WM-Titel] haben."

Lob gibt es auch von Ducatis Motorsportchef Gigi Dall'Igna: "Schnell und hartnäckig wie immer konnte er den Moment nutzen, um die Führung zu übernehmen und zu behalten, indem er sich mit der richtigen Aggressivität, aber auch mit perfekter Beharrlichkeit durchgesetzt hat."

Martin hat in diesem Jahr drei Sprints und zwei Grands Prix gewonnen. Nur bei zwei der bisherigen zehn Rennen war er nicht bei der Siegerehrung. In Austin kam der Spanier am Sonntag als Vierter ins Ziel und in Jerez leistete er sich mit dem Sturz am Sonntag seinen bisher einzigen Fehler.

"Momentan denke ich, dass wir den besten Fahrer haben", betont Ex-Rennfahrer Borsoi. "Er hat einen weiteren Schritt gemacht. Vor allem bei seiner Einstellung. Sie ist besser als im Vorjahr, weil er weiß, dass er alle Möglichkeiten hat."

Jorge Martin hat sich gegen zwei Weltmeister durchgesetzt Foto: Motorsport Images

"Wenn wir zu einem Wochenende kommen, müssen wir nichts Spezielles machen, weil der Speed an jedem Wochenende da ist. Es ist kein Auf und Ab wie im Vorjahr. Jetzt ist er an jedem Wochenende schnell."

"Wir dürfen nicht verrückt werden und etwas anderes versuchen. Wir wissen, dass wir eine großartige Basis haben. Wir dürfen uns auch nicht wegen der WM verrückt machen, aber wir haben eine große Chance."

Der WM-Titel ist das ganz große Ziel

Für Borsoi ist es die zweite Saison als Teammanager bei Pramac. Nach vielen Jahren bei Aspar war es auch für ihn im Vorjahr eine neue Erfahrung, bis zum letzten Rennen um den WM-Titel in der Königsklasse kämpfen zu können.

Mit seiner Erfahrung hat Borsoi das italienische Team auf das nächste Level gebracht. In der aktuellen Situation möchte er für Ruhe sorgen. Denn hinter den Kulissen gibt es viele Diskussionen. Yamaha hat Pramac ein finanziell attraktives Angebot gemacht.

Dazu ist mehr oder weniger klar, dass Martin nach vier Jahren Pramac verlassen wird. Bekommt er seinen gewünschten Platz im Ducati-Werksteam? "Meine Meinung ist simpel", sagt Borsoi. "Momentan konzentrieren wir uns auf diese Saison, denn wir haben eine große Chance."

Gino Borsoi arbeitet in seiner zweiten Saison im Pramac-Team Foto: Motorsport Images

Denn der WM-Titel ist das ganz große Ziel für Martin und Pramac. Um das zu schaffen, müssen Bagnaia und das Werksteam sowie der wiedererstarkte Marc Marquez besiegt werden. Damit würden Martin und Pramac Motorsportgeschichte schreiben.

"Das wäre natürlich für ihn und das Team das perfekte Szenario, wenn wir 'Pecco' und Marc Marquez schlagen können", strahlt Borsoi. "Wenn man die WM gewinnt, während die anderen Fahrer nicht so schnell sind, dann ist es auch toll, aber nicht so großartig wie in dieser Saison."

"Von außen ist es sehr schön zu beobachten. Ich denke, die Zuschauer sind über diese unglaubliche Show glücklich. Hoffentlich haben wir in Zukunft weitere solcher Rennen. Wenn man diese Jungs besiegt, dann ist das natürlich sehr schön."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.