Private Testrunden: Joan Mir trainiert für Verletzungscomeback in Silverstone

Einen Monat nach der Verletzung an seiner rechten Hand während des Trainings zum Grand Prix von Italien ist Joan Mir wieder mit einem Motorrad gefahren. Auf dem Circuit de Llucmajor (Mallorca) absolvierte er am Dienstag/Mittwoch auf einer Honda CBR 600 ein paar Trainingsrunden im Rahmen seiner Genesung.

Der Mallorquiner, der in den kommenden Tagen zum ersten Mal Vater wird, zusammen mit seiner Frau Alejandra, hat entsprechende Fotos in den sozialen Medien geteilt. "Zurück", schreibt Mir unter einem der Bilder. "Zufrieden mit den Empfindungen."

Wie aus dem Umfeld des 25-Jährigen zu erfahren war, verlief der Test "sehr zufriedenstellend" und man erwartet eine "hundertprozentige" Rückkehr beim nächsten MotoGP-Event im Rennkalender, dem Grand Prix von Großbritannien, der am ersten Augustwochenende auf dem Silverstone Circuit stattfinden wird.

Die ersten Schritte des MotoGP-Weltmeisters von 2020 mit seinem neuen Team waren bisher keineswegs einfach. Mir stürzte im ersten Sprintrennen der Saison in Portugal und erlebte seitdem eine ganze Reihe weitere Stürze und Ausfälle.

Tatsächlich erreichte Mir in dieser Saison nur in drei von 16 Rennen (inklusive Sprintrennen) das Ziel. Sechsmal stürzte der Spanier (von bisher insgesamt zwölf Stürzen), sieben Rennen verpasste er aufgrund von Verletzungen, die er sich dabei zuzog.

Die erste Verletzung ereignete sich im Sprintrennen von Termas de Rio Hondo, wo er in der ersten Runde stürzte und einen harten Schlag auf den Kopf bekam, der ihn daran hinderte, am Rennen über die volle Distanz am Sonntag teilzunehmen.

Mir erholte sich, um beim Grand Prix of The Americas in Austin teilzunehmen, wo er am Samstag den zwölften Platz erreichte und am Sonntag erneut stürzte. Bei der nächsten Veranstaltung in Jerez stürzte er sowohl am Samstag als auch am Sonntag, während er in Frankreich den Sprint beendete, nicht aber das Sonntagsrennen.

Die schwerste Verletzung für den ehemaligen Suzuki-Fahrer ereignete sich am Freitag beim Grand Prix von Italien vor einem Monat in Mugello. Während des zweiten Trainings am Nachmittag stürzte Mir und verletzte sich an der rechten Hand.

Anfangs schien es keine langwierige Verletzung zu sein, aber intensive Schmerzen zwangen ihn, das Wochenende auszusetzen. Spätere Untersuchungen enthüllten die Schwere der Verletzung. Mir musste daraufhin auch an den aufeinanderfolgenden Rennwochenenden in Deutschland und den Niederlanden pausieren.

Das führte dazu, dass er an den letzten sechs Rennen nicht teilnahm. In der Gesamtwertung liegt er mit fünf Punkten auf dem 26. Platz. Nur die Ersatzfahrer Stefan Bradl und Iker Lecuona sowie der ebenfalls verletzte Pol Espargaro liegen dahinter.

Wenn alles nach Plan verläuft, wird Mir sein Comeback beim Grand Prix von Großbritannien feiern, der am ersten Augustwochenende in Silverstone stattfindet. Dies ist derzeit das Datum, das sein Team für seine Rückkehr in die Box markiert hat.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.