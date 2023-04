Privater MotoGP-Test für Toprak Razgatlioglu mit Yamaha in Jerez

Audio-Player laden

Zweiter MotoGP-Test für Toprak Razgatlioglu: Der Yamaha-Werkspilot aus der Superbike-Weltmeisterschaft (WSBK) rückt am Montag und Dienstag (10./11. April) im Rahmen eines Yamaha-Privattests mit der M1 auf dem Circuito de Jerez in Südspanien aus.

Für Razgatlioglu wird es der zweite MotoGP-Test. Seinen ersten absolvierte der Türke im Juni 2022 im MotorLand Aragon. Damals aber waren die Witterungsbedingungen nicht perfekt und der Superbike-Star konnte nur erahnen, wozu das MotoGP-Bike fähig ist.

Wie schon im Juni 2022 beim Aragon-Test, so wird auch beim Jerez-Test am Montag und Dienstag wieder Yamaha-Testfahrer Cal Crutchlow dabei sein und Razgatlioglu mit Rat und Tat zur Seite stehen. In Yamahas MotoGP-Team verfügt Fabio Quartararo über einen gültigen Vertrag bis Ende 2024. Der Vertrag seines Teamkollegen Franco Morbidelli aber läuft Ende 2023 aus.

"Ich freue mich darauf, das MotoGP-Bike YZR-M1 in Jerez zu testen, einer Strecke, die ich sehr mag", sagt Razgatlioglu über den südspanischen Kurs, den er bereits aus dem WSBK-Kalender kennt. Aufgrund seines flüssigen Charakters kommt der 4,428 Kilometer lange Kurs dem Fahrstil des Superbike-Weltmeisters von 2021 entgegen.

"Der Aragon-Test war aufgrund des Wetters eingeschränkt, aber in Jerez sieht es so aus, als ob wir bessere Bedingungen und mehr Streckenzeit haben werden. Das wird mir die Chance geben, besser zu verstehen was es braucht, eine MotoGP-Werksmaschine zu fahren. Vielen Dank an Yamaha für diese Möglichkeit", so Razgatlioglu.

Aktuell fahren Fabio Quartararo und Franco Morbidelli für Yamahas MotoGP-Team Foto: Yamaha

Yamaha-Rennleiter Lin Jarvis lässt wissen: "Zunächst möchte ich sagen, dass es uns eine Freude ist, Toprak eine weitere Gelegenheit zu geben, die YZR-M1 zu fahren. Bei seinem vorigen Test konnte ich nicht dabei sein, aber dieses Mal werde ich in Jerez sein, um die Testfahrten zu verfolgen."

"Toprak ist ein außerordentlich talentierter Motorradrennfahrer und ich bin sehr gespannt darauf, seinen Speed auf unserer MotoGP-Werksmaschine zu sehen. Er bekommt die Chance, an der Seite von Cal zu fahren. Der nämlich ist anlässlich der laufenden Entwicklungstests unserer YZR-M1, Jahrgang 2023, vor Ort", so Jarvis über Crutchlow und dessen Beteiligung am Test.

