Privater Test: Ducati-Fahrer mit der Panigale in Jerez unterwegs

Ducati hatte in dieser Woche einen privaten Test in Jerez de la Frontera (Spanien) organisiert. Die Strecke war für den Mittwoch und Donnerstag gemietet. Das Wetter machte den Plänen aber einen Strich durch die Rechnung.

Regen verhinderte, dass die Fahrer am ersten Tag ausrücken konnten. Erst Donnerstagnachmittag war es trocken genug, damit die Fahrer einige Runden drehen konnten. Dieser Test war dazu gedacht, dass die Fahrer nach der Winterpause den Rost abschütteln und wieder zusammenkommen.

Es waren aber keine MotoGP-Bikes vor Ort, sondern in den Boxen stand die Ducati Panigale V4 S bereit. Laut Reglement handelte es sich um ein Serienmotorrad. Rückspiegel, Kennzeichenhalterung und so weiter durften abmontiert werden.

Auch Fußrasten et cetera konnten auf den jeweiligen Fahrer angepasst werden. Es durften auch Slicks von Michelin verwendet werden. Vor Ort waren Jack Miller, Francesco Bagnaia, Johann Zarco, Jorge Martin, Luca Marini und Enea Bastianini.

Auch Tito Rabat, der in diesem Jahr in der Superbike-WM für das Barni-Team an den Start gehen wird, war dabei. MotoGP-Sound gab es dennoch zu hören. Testfahrer Michele Pirro rückte mit der Desmosedici aus und setzte die Entwicklungsarbeit fort.

