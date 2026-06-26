Pro und Contra zum Holeshot-Verbot: MotoGP-Starts jetzt wirklich sicherer?

Der Start zum MotoGP-Sprint am Samstag um 15:00 Uhr in Assen (Niederlande) wird ein besonderer. Schließlich wird es in der Königsklasse der Motorrad-WM der erste Rennstart seit Jahren, der ohne das Holeshot-Device ablaufen wird. Grund ist die in dieser Woche kurzerhand vorgenommene Anpassung des MotoGP-Reglements.

Ab sofort lässt sich die Gabel der MotoGP-Bikes für den Start nicht mehr einfedern. Somit wird es Wheelies, wie man sie aus der Zeit vor Einführung des Holeshot-Device kannte, ab sofort wieder zu sehen geben. Und genau das ist der Grund, weshalb sich die MotoGP-Stars nach dem Trainingstag zum Grand Prix der Niederlande noch uneins darüber sind, ob Rennstarts ohne Holeshot-Device wirklich sicherer sind als mit.

Luca Marini bezeichnet das Verbot des Holeshot-Device als "eine gute Änderung". Allerdings schiebt der Honda-Werkspilot sofort hinterher: "Die Unfälle in der ersten Kurve werden jetzt nicht komplett der Vergangenheit angehören. Vielleicht werden sie ein bisschen unwahrscheinlicher, aber es wird sie weiterhin geben."

Warum? "Nun, die erste Kurve im Rennen ist der einzige Moment, in dem man mit ein bisschen Risiko drei, vier, fünf Fahrer auf einmal überholen kann. Sobald das Rennen einmal richtig läuft, ist es im Normalfall unmöglich, mehr als zwei Fahrer zu überholen", meint Marini und fügt hinzu: "Außer vielleicht für Ogura."

Jorge Martin sieht Gefühl und Talent am Start wieder stärker in den Fokus rücken Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Jorge Martin vergleicht die zuletzt jahrelang gewohnten Starts mit dem Holeshot-Device mit den Übungsstarts, die er nun ohne das Device durchgeführt hat: "Ich habe zwei Starts ohne Holeshot geprobt und muss sagen, der Unterschied in der Beschleunigung von 0 auf 100 war nicht riesig. Klar ist, dass das Motorrad jetzt schwerer zu kontrollieren ist."

"Ich glaube", so der MotoGP-Weltmeister von 2024 weiter, "dass das Talent der Fahrer ab sofort wieder wichtiger wird. Man muss den Gasgriff genau dosieren, ebenso die Hinterradbremse und die Kupplung. Vorher ging es ja im Grunde nur darum, Vollgas zu geben und die Kupplung kommen zu lassen".

"Das Wichtigste wird sein, dass die Starts sicherer sind und dass wir mit weniger Speed in der ersten Kurve ankommen. Das sind schließlich die Gründe für diese Maßnahme", sagt Martin über das Verbot des seit 2020 genutzten Holeshot-Device im MotoGP-Feld.

MotoGP-Rookie Diogo Moreira fühlt sich an Moto2 erinnert

In diesem Zusammenhang merkt MotoGP-Rookie Diogo Moreira an, dass ihn die neue Art der Starts, nämlich ohne Holeshot-Device, an seine Zeit als Moto2-Pilot erinnert: "Wir müssen jetzt mehr mit der Kupplung spielen, ebenso mit der Hinterradbremse. Als jemand, der aus der Moto2-WM kommt, gefällt mir das. Schließlich gibt es dort weder eine Anti-Wheelie-Kontrolle noch all die anderen Devices."

Alex Rins fühlt sich an sein MotoGP-Debüt erinnert, Diogo Moreira an die Moto2-WM Foto: Mirco Lazzari gp / Getty Images

MotoGP-Routinier Alex Rins fühlt sich durch das Verbot des Holeshot-Device zurückversetzt in die Zeit, als er in die Königsklasse eingestiegen ist. Das war im Jahr 2017. "Als ich hier angefangen habe, da gab es all diese Devices noch nicht. Ich denke schon, dass es jetzt ein bisschen sicherer wird", sagte Rins am Donnerstag, dem Medientag zum Grand Prix der Niederlande.

Und nachdem er am Freitag nach Ablauf der beiden Trainingssitzungen in Assen die Übungsstarts ohne Holeshot-Device absolviert hat, fühlt sich Rins in seiner Vermutung bestätigt: "Wir müssen uns natürlich erst wieder daran gewöhnen. Ich denke schon aber, dass es für alle sicherer ist. Sie haben die Regel ja nicht ohne Grund geändert."

Rins' Yamaha-Teamkollege Fabio Quartararo bezeichnet das Verbot des Holeshot-Device als "nicht schlecht", merkt aber gleichzeitig an: "Wenn man sich im Fahrerfeld umhört, werden die meisten wohl sagen, dass die Starts jetzt wieder ein bisschen kniffliger werden, weil es mehr Wheelies und solche Dinge gibt".

"Deshalb glaube ich, dass es auf der Geraden in gewisser Weise sogar gefährlicher sein könnte, am Bremspunkt für die erste Kurve wird es aber sicherer sein", so Quartararo am Donnerstag. Als er nach den Übungsstarts ohne Holeshot am Freitag gefragt wird, wie sein Gefühl in Kurve 1 war, antwortet der MotoGP-Weltmeister von 2021: "Schwierig, denn die Wheelies machen es wirklich nicht einfach. Allzu schlimm war es aber auch nicht."

Kritische Stimmen von Raul Fernandez und Fabio Di Giannantonio

Allerdings gibt es im MotoGP-Paddock auch Stimmen von Fahrern, die alles andere als überzeugt sind, dass die Starts ohne Holeshot-Device sicherer sind als mit dem Device. So sagt etwa Raul Fernandez: "In Brünn haben wir zum ersten Mal Starts ohne das Device am Vorderrad probiert. Das war irgendwie seltsam. Sicher, wie kommen jetzt mit weniger Speed in der ersten Kurve an. Ich finde aber nicht, dass es hundertprozentig sicher ist."

"Ohne das Device neigt das Motorrad viel mehr zum Wheelie. Deshalb glaube ich, dass wir jetzt bei den ersten zwei, drei Rennen jede Menge Wheelies und auch jede Menge Richtungswechsel beim Start sehen werden. Und deshalb könnte es [in puncto Sicherheit] sogar schlechter sein", so Raul Fernandez.

Fabio Di Giannantonio ist nicht überzeugt, dass Starts ohne Holeshot sicherer sind Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ganz ähnlich klingt Fabio Di Giannantonio. Der VR46-Pilot denkt vor allem an Strecken, auf denen der Weg vom Start bis zur ersten Kurve sehr kurz ist, wenn er sagt: "Wir könnten Probleme bekommen, wenn wir in der ersten Kurve ankommen und das Vorderrad keinen Kontakt zum Boden hat. Dann greifst du in die Bremse und lässt womöglich das Vorderrad blockieren."

"Ich hoffe, morgen geht alles gut", sinniert Di Giannantonio am Freitag in Assen. Nachgefragt, ob er Zweifel habe, dass das mitten in der Saison durchgedrückte Verbot des Holeshot-Device der richtige Weg ist, antwortet er: "Nun, ich habe schon mal gesagt, dass das Holeshot-Device meiner Meinung nach okay war, auch im Hinblick auf die Sicherheit."

"Aber", so Di Giannantonio weiter, "wenn sie ihre Analysen und alles durchgeführt haben und zum Schluss gekommen sind, dass es besser ist, auf diese Weise zu starten, dann ist das für mich auch in Ordnung. Warten wir mal ab, wie es morgen laufen wird".

Jack Miller: Gefährlicher als mit Holeshot "ist unmöglich"

Jack Miller hingegen kann Aussagen wie von Fernandez und von Di Giannantonio nicht viel abgewinnen. Der MotoGP-Routinier aus Australien argumentiert: "Dass es jetzt gefährlicher sein soll, das ist unmöglich. Schließlich kommen wir jetzt mit 30 km/h weniger in der ersten Kurve an. Und was die Wheelies betrifft, die hatten wir 30 Jahre lang."

"Man muss sich doch nur mal die Statistiken der Startunfälle mit Verletzungen in den vergangenen fünf, sechs Jahren anschauen, seitdem diese Devices eingeführt wurden. Die sind eindeutig. Daraus geht ganz klar hervor, was sicher ist und was nicht sicher ist", so Miller.

Jack Miller ist heilfroh, dass man das Holeshot-Device verboten hat Foto: Mirco Lazzari gp / Getty Images

"Wheelies", setzt Miller seine Ausführungen fort, "sind das, was dich langsamer macht. Das ist kein Geheimnis, sondern einfach Physik. Du kannst nun mal nur so schnell fahren wie es der Wheelie zulässt. Und genau darüber kontrollierst du den Wheelie".

"Ich kann nur sagen, ich begrüße die Änderung. Denn ich finde, es war einfach nur unnatürlich, dass wir wie die Verrückten die Vorderradbremse ziehen mussten (um das Holeshot-Device nach dem Start zu deaktivieren; Anm. d. Red.), und dann die Bremse erst wieder lösen mussten, um mit normalem Tempo am Bremspunkt anzukommen. Das war genau das Gegenteil von dem, was natürlich ist", sagt Miller.

Und so kommt zumindest der Routinier aus Australien vor dem ersten MotoGP-Rennstart ohne Holeshot-Device seit Jahren zur Schlussfolgerung: "Ich halte das Verbot für eine smarte Entscheidung. Ich denke, die Action in der ersten Kurve wird damit besser, aber sicherer."

Marco Bezzecchi hätte anders entschieden, akzeptiert aber

Der zweimalige MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia merkt in Assen an, dass er mit seinen zwei Übungsstarts am Freitag (jeweils einer am Vormittag und am Nachmittag) "sehr zufrieden" war. "Das Starten ist jetzt viel einfacher. Allerdings führt das auch dazu, dass alle gut starten können. Und das wiederum könnte dazu führen, dass wir in der ersten Kurve sogar noch enger beisammen sein werden", so Bagnaia.

Nachdem es die ersten Starts der modernen MotoGP-Ära ohne Holeshot-Device bereits am vergangenen Wochenende in Brünn gegeben hat, nämlich im Anschluss an das dortige Training am Freitag, hatten sich beispielsweise Pedro Acosta und auch Marco Bezzecchi dafür ausgesprochen, bei einem Verbot des Holeshot-Device für das Vorderrad auch gleich noch das Ride-Height-Device für das Hinterrad zu verbieten. So weit ist man mit der in dieser Woche vorgenommenen Regeländerung nicht gegangen.

Marco Bezzecchi ist gespannt auf den Start zum Sprint am Samstag Foto: Mirco Lazzari gp / Getty Images

Und so sagt Bezzecchi an diesem Wochenende in Assen: "Nun, ich denke, ich muss die Entscheidung so akzeptieren. Hinsichtlich der Sicherheit könnte es von jetzt an besser werden. Ich bin zwar nicht der einzige, der glaubt, dass es nicht die einzige Lösung ist, die es dafür gibt. Aber ich akzeptiere und ich respektiere die Entscheidung."

Diese Aussagen von Bezzecchi stammen vom Donnerstag. Nachdem er am Freitag nach beiden Trainingssitzungen nochmals Starts ohne Holeshot-Device geprobt hat, sagt der aktuelle MotoGP-Tabellenführer: "Es ist anders, keine Frage. Es ist etwas, worauf wir uns erst einstellen müssen. Und das wird sicherlich ein paar Rennen brauchen."

"Ich persönlich bin seit 2022 immer nur mit dem Device gestartet. Ich bin ja keiner wie zum Beispiel Marc [Marquez], der schon vorher MotoGP-Rennen bestritten hat. Was ich sagen kann, ist, dass wir jetzt sicherlich ein bisschen langsamer in der ersten Kurve ankommen werden. Gleichzeitig wird es mehr Wheelies geben. Ich denke, eine wirklich klare Antwort wird uns erst der Start zum Sprint morgen geben können", so Bezzecchi (MotoGP 2026 live: Das Wochenende in Assen im TV und Stream).