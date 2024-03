Probleme bei Fabio Quartararo: Wadenzerrung und kaum Testrunden

Im Rahmen des Grand Prix von Portugal hat sich Fabio Quartararo eine Verletzung zugezogen. Als er Samstagabend nach dem Sprint von seinen Interviews zum Yamaha-LKW zurückkehrte, passierte eine Muskelzerrung in der rechten Wade.

Am Sonntag ließ sich der Franzose davon nichts anmerken. Er beendete den Grand Prix an der siebten Stelle und äußerte sich im Anschluss nicht über die Wadenprobleme. Am Montag plante Yamaha dann in Portimao noch einen Privattest mit den beiden Stammfahrern.

Obwohl es im Vorfeld geheißen hat, dass es "viele Teile" zu evaluieren gibt, darunter auch eine weiterentwickelte Aerodynamik, wurde es schließlich aufgrund der Bedingungen ein wenig produktiver Tag.

Die Strecke war zu schmutzig. "Die schlimmsten Verhältnisse für einen Test", schreibt Quartararo in einem Instagram-Posting. "Nur sechs Runden ... wir sehen uns in den USA." Auch Teamkollege Rins drehte aufgrund des Wetters nur wenige Runden.

Testfahrer Cal Crutchlow war für diesen Test nicht eingeplant und war somit auch nicht vor Ort. Yamaha plant generell, bei den meisten Europarennen am Montag einen privaten Testtag anzuhängen. In Jerez, Mugello und Misano gibt es am Montag offizielle Testtage für alle.

Am Dienstag hätte Quartararo in seiner Heimat bei einer Präsentation für den Grand Prix von Frankreich, der Mitte Mai in Le Mans stattfindet, teilnehmen sollen. Er sagte diesen Termin aber kurzfristig ab.

Während dieser Pressekonferenz wurde eine kurze Videonachricht des Ex-Weltmeisters eingespielt. Darin sagte Quartararo zu seiner Wadenzerrung: "Während des Tests wurde es schlimmer, also werden wir genauere Untersuchungen machen."

Yamaha hat bestätigt, dass er in den wenigen Runden beim Montagstest nicht gestürzt ist. Allerdings soll er auf der schmutzigen Strecke einen Highsider abgefangen haben, wodurch die Wadenzerrung verschlimmert wurde.

Deshalb hatte Quartararo Mühe, mehrere Minuten zu stehen und musste deshalb den Termin in Frankreich absagen. Stattdessen machte er sich auf den Weg nach Barcelona, um sich von Doktor Xavier Mir genau untersuchen zu lassen.

Trotzdem ist Quartararo optimistisch, wie er in seiner Videobotschaft festgehalten hat: "Ich werde in Austin in guter Form sein." Er hat Zeit zur Genesung, denn zwischen Portugal und dem Gastspiel in den USA (12. bis 14. April) beträgt die Pause drei Wochen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.