Probleme in der Formel 1: Erfasst die Honda-Krise jetzt auch die MotoGP?

Die Mängel des Honda-Formel-1-Motors, die derzeit Aston Martin behindern, könnten direkte Auswirkungen auf die MotoGP-Aktivitäten des japanischen Herstellers haben. Denn beide Sparten sind in den letzten fünf Jahren unter der gleichen Struktur der Honda Racing Corporation (HRC) integriert worden.

Der Status als größter Hersteller im MotoGP-Paddock bringt klare Vorteile. Honda konnte sich beispielsweise weitgehend aus den Spannungen heraushalten, die in den letzten Monaten zwischen dem Herstellerverband des Meisterschaftsrennens (MSMA) und MotoGP Sports Entertainment, dem Serienpromoter, entstanden sind.

Beide Seiten verhandeln derzeit über die Bedingungen eines neuen kommerziellen Abkommens, das sie von 2027 bis 2031 bindet. Honda hat es jedoch vorgezogen, etwas Abstand zu dem Block der anderen Hersteller Ducati, Yamaha, Aprilia und KTM zu halten und sich fast so zu verhalten, als ginge sie die Angelegenheit nicht direkt etwas an. Doch wie so oft ist die Situation selten nur schwarz oder weiß.

Zur Gruppe der zehn mächtigsten Automobilhersteller der Welt zu gehören, verschafft finanzielle Stärke, kann eine Marke aber auch Problemen aussetzen, die außerhalb ihres unmittelbaren Einflussbereichs entstehen. Im Moment brennt das Feuer, das Honda am dringendsten löschen muss, in der Formel 1.

Honda kämpft um Performance und Ansehen

Aston Martin steckt aufgrund der in diesem Jahr von Honda gelieferten AMR26-Motoreinheit in großen Schwierigkeiten. Beim Saisonauftakt in Australien an diesem Wochenende durchlief das Team aus Silverstone praktisch eine öffentliche Katharsis.

Adrian Newey, den Teambesitzer Lawrence Stroll verpflichtet hat, um Aston Martin an die Spitze zu führen, machte die Schwächen der Antriebseinheit offen deutlich.

Der renommierte britische Designer nahm kein Blatt vor den Mund, als er die Ursache der Zuverlässigkeitsprobleme erklärte, die das Team daran hinderten, ein normales Vorbereitungsprogramm auf die neue Formel-1-Saison abzuschließen.

Während der sechs Testtage in Bahrain legten die beiden Aston-Martin-Autos lediglich 2.111 Kilometer zurück - im Vergleich zu 21.551 Kilometern der acht Autos mit Mercedes-Antrieb und 16.121 Kilometern der sechs Autos mit Ferrari-Motor.

Laut Newey schädigen Motorvibrationen die Batterien und übertragen sich über das Chassis und das Lenkrad auf die Hände der Fahrer. "Es ist, als würde man auf einem elektrischen Stuhl sitzen", soll Lance Stroll es beschrieben haben. Weder er noch Teamkollege Fernando Alonso konnten das Rennen zum Saisonauftakt beenden.

Hat die Honda-Krise auch Folgen für die MotoGP?

Bisher beschränkt sich Honda darauf, die Kritik hinzunehmen, ohne zu versuchen, den potenziellen Schaden für Image und Ruf abzumildern. Es gilt als selbstverständlich, dass in der Zentrale von HRC in Sakura Alarmglocken geläutet wurden, um möglichst schnell eine Lösung für die Performance-Misere zu finden. Gleichzeitig bereitet sich eine andere Abteilung auf die Kollateralschäden der Formel-1-Krise vor.

"In der MotoGP wird das definitiv Auswirkungen haben", sagt ein Honda-Manager mit direktem Bezug zu den Zwei- und Vierrad-Abteilungen gegenüber Motorsport.com. "Wir teilen die gleiche Struktur mit der Formel 1, und die unmittelbaren Anstrengungen werden jetzt darauf gerichtet, dieses Problem zu lösen."

Selbst die relativ gute Performance von Hondas Motorradvertrieb - im Gegensatz zum allgemeinen Abschwung im Automobilsektor - könnte nicht ausreichen, um die Argumente der MotoGP-Chefs Yuzuri Ishikawa und Taichi Honda zu untermauern, wenn Hikaru Tsukamoto am 1. April von seinem Posten zurücktritt.

"In der japanischen Unternehmenskultur ist es sehr ungewöhnlich, dass ein Untergebener eine Anweisung von oben in Frage stellt", erklärt eine nahestehende Quelle.

Ironischerweise bricht das Formel-1-"Feuer" genau zu dem Zeitpunkt aus, an dem Honda in der MotoGP deutliche Fortschritte zeigt, zumindest laut den Zahlen. In der letzten Saison war es der Hersteller, der sich im Vergleich zu 2024 am meisten steigerte und sich so von Konzessionsrang D auf C verbesserte.

In der MotoGP könnte es Fortschritte kosten

Vor zwei Wochen in Thailand, beim Saisonauftakt der MotoGP, kämpfte ein besonders wettbewerbsfähiger Joan Mir um den fünften Platz gegen Fabio Di Giannantonio, bevor der Hinterreifen des Spaniers fünf Runden vor Schluss versagte.

Auf dieser Welle des positiven Schwungs und angesichts einer umfassenden Reglement-Überarbeitung 202 ist es verständlich, dass Hondas MotoGP-Team besorgt ist über Entscheidungen, die das HRC-Management möglicherweise trifft, während es die komplexe Situation in der Formel 1 zu entwirren versucht.

Die Position mit der größten Verantwortung trägt HRC-Präsident Koji Watanabe. Unter seiner Führung entschied Honda im Jahr 2022, seine Zwei- und Vierrad-Rennprogramme unter einer einzigen Struktur zusammenzuführen, um Ressourcen zu optimieren und technische Synergien zu schaffen - insbesondere zur Unterstützung der MotoGP, wo die Marke damals in einer tiefen Wettbewerbsflaute steckte.

"Wir haben begonnen, HRCs Einrichtungen in Sakura - ein Entwicklungszentrum für Formel-1-Motoren, Antriebseinheiten und Chassis für Vierräder - auch für unsere Zweiradprojekte zu nutzen", sagte Watanabe im Oktober 2024 gegenüber Motorsport.com. "Die Zusammenarbeit der Zwei- und Vierrad-Abteilungen ist sehr vorteilhaft."

Zu diesem Zeitpunkt strebte Red Bull mit Max Verstappen, damals noch angetrieben von Honda-Motoren, den vierten aufeinanderfolgenden Weltmeistertitel an, ein krasser Gegensatz zu der Tortur, die Aston Martin in der noch jungen Saison durchlebt.