Probleme mit Zuverlässigkeit sorgen bei Aprilia für Frust: Hitze die Ursache?

Die Zuverlässigkeit stellt Aprilia wieder vor Probleme. Maverick Vinales ist schon in Jerez mit gerissener Kette und auf dem Sachsenring mit Motorschaden ausgeschieden. Nun traf es zweimal hintereinander Aleix Espargaro. Zuletzt in Indien rollte er mit technischem Problem aus. Eine Zylinderbank hatte sich abgeschaltet.

"Um ehrlich zu sein, sind wir uns nicht sicher, ob die Hitze wirklich der Grund für das Problem war", erklärt Aprilia-Rennmanager Paolo Bonora bei MotoGP.com. "Wir arbeiten mit unserem Zulieferer zusammen."

"Zunächst dachten wir, dass die Hitze ein Problem auf Elektronikseite ausgelöst haben könnte, denn eine Zylinderbank hat sich abgeschaltet. Glücklicherweise war der Motor okay. Es war nur ein Elektronikfehler. Wir versuchen zu verstehen, ob die Hitze das Problem war."

Und nun trat in Motegi wieder ein Defekt auf, diesmal im Sprint. Erneut rollte Espargaro aus. "Wieder hat sich eine Zylinderbank verabschiedet", ärgert sich der Spanier. "Das Motorrad fuhr nicht mehr schneller als 80 km/h."

"Im Gegensatz zu Indien ist dieser Motor nun beschädigt. Wir müssen ihn tauschen. Es stimmt, dass wir Probleme haben, wenn es sehr heiß ist. Aber ich denke nicht, dass das das Problem war, weil es nicht so heiß wie in Indien war."

"Ich verstehe nicht, was vor sich geht. Die Probleme der Vergangenheit holen uns wieder ein. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. In Indien gab es schon im Qualifying einen Schaden und anschließend auch im Rennen. Hier ist es wieder passiert."

Sein Frust war groß. Denn schon im Vorjahr lief bei Aprilia bei den Überseerennen im Herbst viel schief. Das wiederholt sich jetzt. "Es passiert immer in der zweiten Saisonhälfte, nicht in der ersten", ärgert sich Espargaro.

Nach den beiden Defekten war der Frust bei Aleix Espargaro groß Foto: Motorsport Images

"Die Ingenieure denken vielleicht an Pech, weil es ein externes Bauteil ist. Ich glaube aber nicht an Pech. Das muss untersucht werden." Sollte es tatsächlich an der Hitze liegen, dann muss Aprilia reagieren. Mit Indonesien, Thailand und Malaysia warten die nächsten Hitzerennen.

"Dass wir einen weiteren Ausfall mit Aleix hatten, ist nicht akzeptabel", betont Aprilia-Motorsportchef Massimo Rivola bei MotoGP.com. "Wir müssen unsere Prozesse verbessern, denn die Motorräder dürfen nicht plötzlich stehenbleiben. Ich verstehe Aleix komplett."

In Japan ging Aprilia im Sprint komplett leer aus, denn Maverick Vinales wurde Neunter. Im Grand Prix war Vinales beim Start in der ersten Kurve in eine enge Situation mit zwei anderen Fahrern verwickelt. Er kippte im Kiesbett um und verlor eine Runde.

Warum er am Sonntag den weichen Regenreifen wählte

Besser lief es anschließend im Regen für Espargaro. Beim Abbruch lag er an der fünften Stelle: "Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. Ich hatte leichte Sichtprobleme, aber ich fühlte mich auf dem Motorrad wohl. Ich hatte das Gefühl, dass ich um das Podium kämpfen konnte."

Mit dem fünften Platz im Regen war Aleix Espargaro zufrieden Foto: Motorsport Images

In der Spitzengruppe hatte sich Espargaro als einziger Fahrer für den weichen Regenreifen entschieden. "Ja, in Japan regnet es normalerweise sehr stark. Deshalb haben wir uns für diesen Poker entschieden", lautet seine Erklärung.

Aber es war nicht einfach: "In den ersten Runden hatte ich keinen Grip. Der Reifen überhitzte. Ich wusste, dass ich nach zwei weiteren Runden aufgeben werden muss, weil es im Trockenen mit dem weichen Regenreifen unmöglich ist. Als es dann stärker zu regnen begonnen hat, fühlte ich mich besser und hatte im Vergleich zu meinen Teamkollegen einen Vorteil."

Raul Fernandez wurde mit einer Long-Lap-Strafe, die ihn maßlos ärgerte, Neunter. Miguel Oliveira musste aufgeben, weil sein Helm beschlug und er nichts mehr sehen konnte.

