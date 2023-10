"Projekt jetzt bestätigt": Cecchinello froh, dass Zarco nicht zu Honda geht

Johann Zarco fühlte sich als die "natürliche Wahl", um den frei gewordenen Platz von Marc Marquez im Honda-Werksteam zu übernehmen. Denn schließlich hat der Franzose mit Honda einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Aber dann kam die Kehrtwende. Zarco bekräftigte in Australien, dass er wie ursprünglich geplant die nächsten beiden Jahre im Satellitenteam LCR bestreiten wird.

"Es gab die Möglichkeit, ein Jahr im Werksteam zu machen und dann eines bei Cecchinello", bestätigt der Franzose bei Canal+, wie die Option ausgesehen hätte. Honda hat mit ihm also nicht für zwei Jahre im Werksteam geplant.

Das war dann wieder für Zarco keine praktische Option: "Es ist besser, die gesamte Energie für zwei Jahre bei Cecchinello zu investieren, um bestmöglich zu arbeiten." Somit tritt der 33-Jährige im nächsten Jahr die Nachfolge von Alex Rins an.

Und was meint Lucio Cecchinello zu diesem Hin und Her der vergangenen Wochen? "Ich denke, das war normal. Sein Manager hat sich mit Honda ausgetauscht. Ich war nicht involviert", so der Teamchef bei MotoGP.com. "Er hat sich schließlich dazu entschieden, hier zu bleiben."

"Er hat sich dazu entschieden, dass nichts von dem, das wir abgemacht hatten, geändert wird. Es wäre auch nicht unser Wunsch gewesen, weil wir das Programm bereits bekannt gegeben hatten. Wir haben auch schon mit Johann und einigen Sponsoren neue Verträge."

"Wenn dieses Programm geändert worden wäre, wäre das für uns nicht das beste Szenario gewesen", räumt Cecchinello ein. Denn er muss das Motorrad finanzieren. Neben Castrol und Givi gibt es auch einige kleinere Sponsoren, die sehr wichtig sind.

"Wir sind natürlich sehr zufrieden und freuen uns auf das nächste Jahr. Honda hat die Situation analysiert und seinem Manager mitgeteilt, dass sie eine andere Richtung nehmen werden. Ich bin darin nicht involviert und weiß nichts. Unser Programm ist für das nächste Jahr bestätigt."

Zweiter Fahrer im LCR-Team wird Takaaki Nakagami bleiben. Sein Platz wird von Honda und von Idemitsu finanziert. Offen ist weiterhin, mit wem Honda den freien Platz neben Joan Mir besetzen wird, beziehungsweise besetzen kann.

