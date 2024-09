"Prozess der Adaption": Fernandez kurz vor Tech3-Aus mit neuem Crewchief

Augusto Fernandez hat für seine letzten neun MotoGP-Wochenenden bei Tech3-GasGas einen neuen Crewchief zugeordnet bekommen. Seit dem Aragon-Wochenende Anfang September ist nicht mehr Alex Merhand der Crewchief für Fernandez, sondern es ist Alberto Giribuola.

Giribuola, der früher für unterschiedliche Ducati-Teams tätig war, gehört bereits seit 2023 zum KTM-Programm. Dort aber war der Italiener bis zum Aragon-Wochenende nicht als Crewchief tätig, sondern als Peformance-Analyst für alle vier Fahrer der Marke, also die beiden KTM-Werkspiloten und auch die beiden Tech3-Piloten.

Während sich Fernandez, dessen Abschied aus dem Tech3-Team zum Saisonende 2024 feststeht, derzeit an die Zusammenarbeit mit seinem neuen Crewchief für wenige Monate gewöhnt, so musste er sich von seinem Elektronikingenieur verabschieden. Adria Castella nämlich ist innerhalb des Teams der Crew rund um Pedro Acosta beigetreten.

Was die Zusammenarbeit mit seinem Crewchief betrifft, so spricht Fernandez von einem "Prozess der Adaption, den wir beide durchlaufen müssen". Der Unterschied in der Arbeitsweise von Giribuola sei verglichen mit jener von Merhand "deutlich spürbar".

Auf Nachfrage, ob es neue Ideen seien, die Giribuola einbringt, oder aber ob der Italiener das vom Fahrer kommende Feedback zum Motorrad anders interpretiert, antwortet Fernandez mit "alles". Und er verrät, dass er sich "schon seit einem Jahr für eine Veränderung auf dem Crewchief-Posten ausgesprochen" habe.

Während sich Fernandez einen neuen Crewchief also explizit gewünscht hat, so hat er seinen Elektronikingenieur Castella ungern weggehen sehen. "Ich weiß, dass Pedro ihn schon seit Beginn der Saison haben wollte", verweist er auf Teamkollege Pedro Acosta, der seit dem Aragon-Wochenende tatsächlich Castella in seiner Crew hat.

Die eigentliche Antwort für die personellen Veränderungen im Tech3-KTM-Team liegt aber in der Zukunft: Weil der Rennstall in den kommenden zwei Jahren (2025/26) mit Enea Bastianini und Maverick Vinales antreten wird, hat man Giribuola schon vorzeitig zu einem der zwei Crewchiefs im Team gemacht.

Schließlich arbeiteten Bastianini und Giribuola schon in den MotoGP-Saisons 2021 und 2022 in den Ducati-Kundenteams Esponsorama (Avintia) und Gresini erfolgreich zusammen. Im Winter 2022/23 trennten sich ihre Wege, als Bastianini ins Ducati-Werksteam aufstieg und Giribuola der Performance-Analyst im KTM-Programm wurde. 2025 wird bei Tech3-KTM die Verbindung Bastianini/Giribuola wiederbelebt.

Aber nicht nur Enea Bastianini wird in der MotoGP-Saison 2025 im Tech3-Team einen ihm bestens vertrauten Crewchief vorfinden. Auch für Maverick Vinales nimmt man innerhalb des französischen Rennstalls eine Änderung vor. Vinales wird mit seinem angestammten Crewchief Jose Manuel Cazeaux arbeiten, den er schon aus gemeinsamen Jahren bei Suzuki kennt und mit dem er aktuell auch bei Aprilia zusammenarbeitet.