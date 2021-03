Puig: "Die Situation mit Marc beginnt sich zu normalisieren"

Acht Monate, nachdem sich Marc Marquez beim ersten MotoGP-Rennen der Saison 2020 in Jerez einen Bruch im rechten Oberarm zugezogen hatte, trainierte der Spanier am vergangenen Freitag wieder mit einem Motorrad auf der Rennstrecke in Alcarras. Zuvor hatte der Honda-Pilot dafür das Go seiner Ärzte eingeholt.

Wenige Stunden später saß Marquez im Flugzeug nach Katar, wo er am Sonntag die erste Dosis eines Coronavirus-Impfstoffs erhielt, mit der Absicht, sich die zweite Dosis in ein paar Wochen verabreichen zu lassen, wenn er nach Doha zurückkehrt.

Ob er beim Saisonauftakt vom 26. bis 28. März in Katar an den Start gehen wird, ist jedoch noch unklar. Honda und Marquez lassen Vorsicht walten, auch wenn der achtfache Weltmeister auf der provisorischen Teilnehmerliste für den Grand Prix steht.

Zurück in Spanien, wird Marquez etwa zehn Tage Zeit haben, sich weiter vorzubereiten und ein größeres Motorrad auf einer als konventionell geltenden Strecke zu fahren. Es wird von seinen Eindrücken bei diesem Training abhängen, ob er versuchen wird, an der ersten Rennveranstaltung der neuen Saison teilzunehmen.

Unabhängig davon atmet Honda angesichts der Fortschritte seines Vorzeigefahrers auf. "Die Wahrheit ist, dass es ein sehr harter Winter war, besonders für Marc. Jetzt schauen wir auf die Möglichkeit, dass er ins Renngeschehen zurückkehrt, obwohl wir noch nicht sagen können, wann das sein wird", erklärt Alberto Puig.

Was die Rückkehr seines Fahrers angeht, bleibt er vorsichtig: "Es ist offensichtlich, dass er in seinem ersten Rennen nicht bei 100 Prozent sein wird. Es bleibt sehr wenig Zeit (bis zum Saisonstart; Anm. d. R.), und ich weiß nicht, ob es für ihn möglich sein wird zu fahren. Das wird sich zeigen, wenn das Datum näher rückt."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.