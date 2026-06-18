Puig-Nachfolge: Honda macht Kawase zum neuen MotoGP-Teammanager

Honda hat die Nachfolge von Alberto Puig an der Spitze seines MotoGP-Werksteams geregelt: Ab der kommenden Saison wird der bisherige Technische Direktor Mikihiko Kawase die Position des Teammanagers übernehmen.

Das bestätigte der japanische Hersteller rund einen Monat nach der Ankündigung, dass Puig seine bisherige Rolle zum Ende der laufenden Saison aufgeben wird.

Puig bleibt Honda jedoch erhalten. Der ehemalige Grand-Prix-Pilot wird ab 2027 in einer beratenden Funktion tätig sein und seine langjährige Erfahrung weiterhin in das MotoGP-Projekt einbringen. Nach neun Jahren als zentrale Figur des Honda-Werksteams wird er künftig weniger in die täglichen Abläufe eingebunden sein.

Davide Brivio mit übergeordneter Rolle

Im Vorfeld hatte es Spekulationen über die künftige Führungsstruktur gegeben, insbesondere nach der Verpflichtung von Davide Brivio. Der Italiener, der aktuell als Teammanager von Trackhouse-Aprilia fungiert und im kommenden Jahr zu Honda stößt, wird allerdings nicht die direkte Nachfolge von Puig antreten.

Stattdessen soll sich Brivio vor allem um Marketing- und Geschäftsentwicklung kümmern. Honda entschied sich bewusst für eine interne Lösung und Kawase als Teamleitung.

Mit der Ernennung des Japaners zeichnet sich auch eine klare Aufgabenverteilung ab. Aufgrund seines technischen Hintergrunds wird Kawase vor allem die ingenieurstechnischen und operativen Bereiche innerhalb des Teams verantworten.

Puig soll weiterhin als Berater fungieren und insbesondere bei organisatorischen und managementbezogenen Themen unterstützen. Die tägliche Arbeit im Rennbetrieb wird weiterhin überwiegend von den europäischen Teammitgliedern getragen.

Darüber hinaus sollen sowohl Kawase als auch Puig Honda in wichtigen Gremien des Grand-Prix-Sports vertreten. Dazu gehören MotoGP Sports Entertainment Group (MSEG), Promoter der Meisterschaft, sowie die Herstellervereinigung MSMA.

Bereits bei der MSMA-Sitzung während des Grands Prix von Ungarn Sonntag vor knapp zwei Wochen traten beide gemeinsam als Vertreter des japanischen Herstellers auf.

Kawase seit langem Teil der Honda-Struktur

Kawase bringt umfangreiche Erfahrung aus nahezu allen Bereichen des Motorradrennsports mit. In seiner Jugend war er fast zehn Jahre lang in den kleineren Rennklassen Japans aktiv und fuhr bis zu seinem 28. Lebensjahr selbst Rennen. Parallel dazu arbeitete er bei verschiedenen Zulieferern der Motorradindustrie, um seine Motorsportkarriere zu finanzieren, bevor er schließlich von Honda verpflichtet wurde.

2012 wechselte Kawase zur Honda Racing Corporation (HRC) und arbeitete zunächst am Moto3-Projekt. Als Technischer Leiter war er maßgeblich am Gewinn des Titels 2019 beteiligt, den Lorenzo Dalla Porta einfuhr. Das ebnete den Weg in die MotoGP. Seit 2024 ist Kawase dort Technischer Direktor von Honda.

Zu seiner Beförderung erklärt er: "Es ist eine große Ehre für mich, die Möglichkeit zu erhalten, ein Team mit einer so reichen Geschichte und so vielen Erfolgen zu führen. Ich bin Honda für diese Chance dankbar und ebenso Alberto Puig, der über viele Jahre hinweg ein großartiger Mentor und Berater für mich war."

Mit Blick auf die bevorstehenden Herausforderungen ergänzt er: "Die Unterstützung sowohl von Honda als auch von Alberto wird entscheidend für den Erfolg des Teams sein, da wir uns einer der größten Regeländerungen nähern, die dieser Sport seit dem Übergang von Zweitakt- zu Viertaktmotoren erlebt hat."

Mit Kawase setzt Honda auf Kontinuität und internes Know-how, während Puig dem Projekt weiterhin als wichtiger Berater erhalten bleibt. Gleichzeitig bereitet sich der Hersteller auf die weitreichenden technischen und sportlichen Veränderungen vor, die mit der neuen Regelära ab 2027 einhergehen werden.