Quartararo egalisiert in Misano bestes Saisonergebnis: "Nichts zu verlieren"

Nach dem Q2-Direkteinzug am Freitag und Platz neun im Samstagssprint beendete Fabio Quartararo das MotoGP-Wochenende in Misano mit einem siebten Rang im Rennen und profitierte dabei auch von den Bedingungen.

Er war trotz zwischenzeitlichen Regens wie die Mehrheit des Feldes mit Slicks auf der Strecke geblieben und kämpfte am Ende in einer Gruppe mit Alex Marquez und Jack Miller um die Positionen. Letzteren konnte er in der Schlussphase noch überholen, um sich am Ende Rang sieben und neun Punkte zu sichern.

"Es war ein schönes Rennen, es hat Spaß gemacht", sagt Quartararo. Wir können unseren Schwachpunkt im Vergleich zu den anderen klar erkennen, aber zumindest ist es schön, einige Leute zu sehen, die in diesem Jahr schon mehrmals um Podiumsplätze gekämpft haben, wie Alex Marquez letzte Woche um P3."

"Wir haben gekämpft und sind sehr, sehr nahe an ihm dran gewesen. Ich denke also, die Fahrt war gut", betont der Yamaha-Pilot, der im Pulk wichtige Erkenntnisse gewonnen hat.

"Am Ende ist es ziemlich interessant zu sehen, was ihre Motorräder machen, und leider sehe ich genau, was uns im Vergleich fehlt, und das ist genau das Feedback, das ich dem Team gebe. Insofern ist es also wieder positiv", erklärt Quartararo.

Quartararo: "War bereit, draußen zu bleiben"

Angesprochen auf seine Entscheidung, nicht an die Box zu gehen und das Motorrad zu wechseln, sagt er: "Die Strecke ist glücklicherweise ziemlich schnell abgetrocknet ist. Ich denke, eine weitere Runde im Regen wäre kritisch gewesen. Dann wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, um auf Regenreifen zu wechseln."

"Aber ich hatte nichts zu verlieren. Ich meine, wenn ich Regenreifen aufziehe, weiß ich, dass ich am Ende zurückliegen werde. Ich dachte also, es lohnt sich zu riskieren, auch wenn einige Leute an die Box fahren würden. Ich war bereit, draußen zu bleiben."

Mit insgesamt zehn Punkten egalisierte Quartararo in Misano sein bisher bestes Ergebnis an einem Rennwochenende. In Portugal holte er zu Beginn der Saison auch zehn Punkte.

Neues Yamaha-Chassis ein erster Fortschritt

Dass die jüngste Testarbeit von Yamaha in Misano zu seiner Performance am Wochenende beigetragen habe, relativiert der Franzose allerdings: "Wir fahren hier mit einem anderem Chassis als im Test und auch mit einer anderen Abstimmung."

"Insofern würde ich nicht sagen, dass uns der Test hier besonders hilft - außer vielleicht im ersten Freien Training. Ich fand schneller in den Rhythmus." Das neue Chassis, von dem Quartararo nur eines zur Verfügung hatte, habe er bereits seit dem zweiten Run im ersten Freien Training, "weil es besser war".

Auch Teamkollege Alex Rins fuhr damit, konnte an Quartararos Performance jedoch nicht anknüpfen. Im Sprint belegte der Spanier Platz 19. Im Rennen wurde er nach einem doppelten Bikewechsel von Regenreifen zurück auf Slicks Letzter.