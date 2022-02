Quartararo geht MotoGP-Saison 2022 an "als wäre ich nicht Weltmeister"

Audio-Player laden

Rein theoretisch geht Yamaha-Werkspilot Fabio Quartararo als die Messlatte in die MotoGP-Saison 2022. Schließlich ist er der Weltmeister des Vorjahres und tritt somit als Titelverteidiger an. Quartararo selbst sieht seine Ausgangslage aber ganz entspannt. Mehr Druck spürt als in den vergangenen Jahren spürt er nicht, ganz im Gegenteil.

"Ich gehe die Saison genauso an wie die vorige, nämlich so als wäre ich nicht der Weltmeister", sagt Quartararo anlässlich der Präsentation des Yamaha-Werksteams für die MotoGP-Saison 2022 und bekennt: "Ich habe jetzt weniger Druck, denn mein Traum ist Erfüllung gegangen. Für die meisten Fahrer erfüllt sich der Traum, Weltmeister zu werden, ja gar nicht."

"Deshalb spüre ich ehrlich gesagt weniger Druck", unterstreicht Quartararo, dessen Motto für 2022 lautet: "Voriges Jahr war voriges Jahr. Ich will den WM-Titel nicht verteidigen, ich will ihn einfach erringen."

"Natürlich", so der der Yamaha-Pilot weiter, "ist es mein Ziel, am Saisonende Weltmeister zu werden. Zu Beginn aber will ich regelmäßig um Siege und Podestplätze mitfahren. Denn wenn einem das nicht gelingt, wird man sowieso nicht Weltmeister."

Auf Nachfrage, ob ihm Yamaha als Weihnachtsgeschenk für die 2022er-M1 den von ihm gewünschten leistungsstärkeren Motor spendiert habe, antwortet Quartararo mit einem Grinsen: "Das werden wir morgen sehen, wenn wir das erste Mal auf die Strecke gehen."

Am Samstag und Sonntag testen alle MotoGP-Teams zwei Tage lang in Sepang (Malaysia). Kommende Woche gibt es dann von Freitag bis Sonntag noch drei Testtage in Mandalika (Indonesien), wo die Motorrad-WM am 20. März erstmals ein Rennwochenende austrägt. Es wird die zweite Saisonstation 2022 nach dem Saisonauftakt, der am 6. März in Losail (Katar) ansteht (MotoGP-Kalender 2022).

Weitere Co-Autoren: Lewis Duncan. Mit Bildmaterial von Yamaha.