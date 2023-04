Quartararo: "Kamikaze" Nakagami hat mein Rennen in einer Kurve zerstört

Kein Grip in Termas: Quartararo langsam und ratlos, Morbidelli direkt in Q2

MotoGP Termas de Rio Hondo

Kein Grip in Termas: Quartararo langsam und ratlos, Morbidelli direkt in Q2 Kein Grip in Termas: Quartararo langsam und ratlos, Morbidelli direkt in Q2