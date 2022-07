Quartararo: Razgatlioglu auch in der MotoGP ein "sehr schneller Fahrer"

Audio-Player laden

Toprak Razgatlioglu wird in der kommenden Saison nicht in die MotoGP aufsteigen. Das bestätigte Manager Kenan Sofuoglu (zur Story). Razgatlioglu hat einen Vertrag bei Yamaha bis Ende 2023. Da das MotoGP-Werksteam der Japaner für 2023 bereits mit Fabio Quartararo und Franco Morbidelli besetzt ist, gibt es für Toprak Razgatlioglu keinen freien Platz. Aber wozu wäre der Türke überhaupt fähig?

"Er ist meiner Meinung nach ein sehr talentierter Fahrer", kommentiert Markenkollege Quartararo und erklärt: "Das wird bei seinem Fahrstil deutlich, wie er mit dem Motorrad im Grenzbereich umgeht. Ich erinnere mich an seinen Save in Estoril in der letzten Schikane. Ich denke, dass er das Zeug hat, um in die MotoGP zu wechseln."

Mit seiner Yamaha R1 sorgt Razgatlioglu in der Superbike-WM für spektakuläre Bilder. Kein anderer Fahrer geht so spielerisch mit seinem Motorrad um. Geht das auch mit dem MotoGP-Bike? "Natürlich ist es eine komplett andere Geschichte als bei den Superbikes", warnt Quartararo.

"Beim Test in Aragon hat er erfahren, dass es ein viel steiferes Motorrad ist, das schwieriger zu fahren ist", bemerkt Quartararo und nimmt Bezug auf Razgatlioglus MotoGP-Test Anfang Juni. Laut Quartararo kann Razgatlioglu aber auch in der Königsklasse Erfolge feiern: "Wenn er richtig motiviert ist, dann kann er auch in der MotoGP ein sehr schneller Fahrer sein."

Mit Bildmaterial von Yamaha.