Quartararo trotz schwieriger Spielberg-Rennen: "Bin WM-Titelanwärter"

Nach den beiden MotoGP-Rennwochenenden in Österreich führt Yamaha weiterhin alle drei WM-Wertungen an. Bei den Fahrern hat Fabio Quartararo drei WM-Punkte Vorsprung auf Andrea Dovizioso. In der Teamwertung halten Petronas-Yamaha und das Yamaha-Werksteam die ersten beiden Plätze. Yamaha führt auch die Herstellerwertung einen Punkt vor Ducati an.

Seit den beiden Siegen in Jerez zeigt der Trend von Quartararo nach unten. In Brünn sammelte der Franzose neun Punkte, in Spielberg 1 acht Punkte und in Spielberg 2 nur noch drei Zähler. Er konnte vom Jerez-Vorsprung zehren.

Sieht sich Quartararo aufgrund dieser Entwicklung im Rennen um den Weltmeistertitel? "Ja, natürlich bin ich ein Titelkandidat. Ich bin aber nicht so zuversichtlich wie nach Jerez, denn dort ist es sehr gut gelaufen."

"Jetzt scheinen wir immer mehr Probleme zu bekommen. Österreich war eine schwierige Strecke für uns. Im Vorjahr hatte ich in Spielberg ein gutes Gefühl und fuhr auf das Podium. Das Gefühl war im Vorjahr ganz anders."

"Wir haben Yamaha um einiges gebeten. Hoffentlich können sie etwas für Misano machen, aber unser Grundproblem wird bleiben", meint Quartararo. Nachteile bei der Beschleunigung und beim Topspeed machen das Leben für die Yamaha-Fahrer schwer.

In den letzten drei Rennen erzielte Maverick Vinales nur acht WM-Punkte Foto: Motorsport Images

"Ich gebe immer 100 Prozent", betont Quartararo. "In Spielberg habe ich 100 Prozent gegeben und wurde 13. Misano wird sicherlich eine bessere Strecke für uns sein, aber Yamaha muss hart arbeiten, um unsere Probleme zu lösen. Unsere Situation ist nicht einfach."

Markenkollege Maverick Vinales stand in Jerez zweimal als Zweiter auf dem Podest. In Brünn und Spielberg sammelte der Spanier insgesamt nur acht WM-Punkte. Dadurch fiel er auf Platz fünf zurück. Sein Rückstand auf Quartararo wuchs auf 22 Zähler an.

"In Brünn haben wir einen Fehler gemacht, in Spielberg 1 und in Spielberg 2 auch", blickt Vinales den Tatsachen ins Auge. "Als Team wollen wir natürlich vorne sein, aber an die WM brauchen wir jetzt nicht denken. Wir müssen unser Motorrad verbessern, denn unsere Konkurrenz ist viel schneller."

"Wir wissen nicht, wie es in Misano sein wird, denn alles ändert sich von Strecke zu Strecke. Wir müssen ruhig und positiv bleiben und dürfen den Fokus nicht verlieren. Wir haben drei gute Chancen ausgelassen, denn Fabio war auch nicht vorne. Aber wenn man Fehler macht, sieht es so aus."

