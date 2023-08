Quartararo über Bagnaia-Dominanz: "Ein bisschen wie Verstappen"

Für Francesco Bagnaia hätte das MotoGP-Wochenende in Spielberg nicht besser laufen können. Der Ducati-Pilot sicherte sich die Poleposition, gewann den Sprint sowie das Grand-Prix-Rennen und führte noch dazu jede Runde. Sein Vorsprung sprach Bände: zwei Sekunden am Samstag, fünf am Sonntag.

Eine solche Dominanz kennt man aktuell nur aus der Formel 1, weshalb sich für Fabio Quartararo nach den Rennen in Spielberg ein Vergleich regelrecht aufdrängte. "Ich glaube, er ist jetzt ein bisschen wie Verstappen", kommentierte er Bagnaias Form.

Während Red-Bull-Pilot Verstappen in dieser Saison bisher zehn von zwölf Grand-Prix-Rennen gewonnen hat und die WM mit 125 Punkten Vorsprung anführt, war Bagnaias Sieg in Spielberg sein fünfter in zehn Rennen. Hinzu kommen vier Sprintsiege. In der Gesamtwertung liegt er nun 62 Punkte vor Jorge Martin.

Quartararo: Die perfekte Kombi aus Bike und Fahrer

"Er hat wie in den vergangenen Jahren das beste Motorrad", sagt Quartararo, der mit Bagnaia 2022 lange um den Titel kämpfte. "Aber man kann das beste Motorrad haben und trotzdem nicht die besten Ergebnisse erzielen. Es ist eine Kombination."

"Und es sieht so aus, als ob die Kombination, die er mit dem Motorrad hat, das Vertrauen, das er mit dem Motorrad hat - wenn du gewinnst, gewinnst, gewinnst, hast du das Gefühl, dass du unaufhaltsam bist. Genau dieses Gefühl hat er jetzt", sagt Quartararo.

"Es sieht bei ihm so einfach aus auf dem Motorrad. Er weiß, wie man das Motorrad benutzt. Im Moment sehe ich niemanden, der wirklich schneller sein kann als er."

Morbidelli sieht Qualitäten eines wahren Champions

Auch Quartararos Teamkollege Franco Morbidelli hält fest: "Ich denke, Pecco macht einen verdammt guten Job. Er dominiert diese Kategorie. Er zeigt uns die Fähigkeiten und das Mindset eines wahren Champions. Und er verdient, was er erreicht."

"Jeder, der in der MotoGP dominiert, bringt etwas Besonderes mit", betont der Italiener weiter. "Es gibt diejenigen, die einen unglaublichen Speed haben wie Quartararo, oder diejenigen, die Power haben wie Marquez. Und dann gibt es diejenigen, die es immer schaffen, zur richtigen Zeit das Richtige zu tun."

"Sie stellen sich perfekt auf die Strecke und das Wochenende ein. Sie haben die richtige Chemie mit dem Team, das perfekte Umfeld und die richtige Energie innerhalb des Teams, um immer das Richtige zu tun und zu gewinnen. Das ist, was Pecco uns zeigt."

Bagnaia in Spielberg für die Konkurrenz unschlagbar

Und genau das gelang dem Italiener auch am Wochenende in Spielberg. "Wir haben einen unglaublichen Job gemacht. Wir haben uns im Vergleich zum Freitag, wo ich ein gutes Gefühl hatte, aber noch etwas fehlte, stark verbessert", fasst Bagnaia zusammen.

"Schon am Samstag haben wir das Gefühl verbessern können. Am Sonntag im Rennen war es dann wirklich heiß, und ich wusste schon, dass der Hinterreifen ein Problem sein könnte. Und der Druck des Vorderreifens war schon beim Start hoch."

"Aber letztendlich ist uns einer der besten Siege in dieser Saison gelungen, was den Speed und die Konstanz angeht. Ein großer Dank geht an mein Team."

Start der Schlüssel: Verbesserung gegenüber KTM

Dass Bagnaia die Rennen von vorne kontrollieren konnte, war auch seinen starken Starts zu verdanken. Hier hat Ducati auf die Raketenstarts von KTM reagiert und nachjustiert.

"Wir haben den ersten Teil der Beschleunigung etwas verbessert. Auch hier muss ich unseren Ingenieuren danken. Denn ich hatte das Gefühl, dass unser Potenzial am Start höher sein könnte. KTM hat in dieser Hinsicht einen tollen Job gemacht."

"Wir waren zwar nah dran, aber uns fehlte immer etwas im ersten Teil der Beschleunigung. Denn sie (KTM) können in diesem Teil super aggressiv sein. Für uns ist das mit der Carbon-Kupplung schwieriger. Aber wir haben uns in diesem Punkt verbessert und diese Lücke geschlossen. Das macht mich sehr glücklich."

Weitere Co-Autoren: Oriol Puigdemont. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.