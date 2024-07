Quartararo: "Valentino war mein Idol, aber Marc ist der Beste aller Zeiten"

Fabio Quartararo gab im Jahr 2019 seinen Einstand in der MotoGP-Klasse, der Königsklasse der Motorrad-Weltmeisterschaft. Er hatte das Glück, die Strecke drei Jahre lang zu teilen mit Valentino Rossi, der sich Ende 2021 vom aktiven Motorradrennsport zurückzog.

Rossis letztes MotoGP-Jahr war jenes, in dem Quartararo Weltmeister wurde - und das, direkt nachdem er den Platz von "The Doctor" im Yamaha-Werksteam übernommen hatte. "El Diablo" hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er sich damals unter Druck gesetzt fühlte, auf das Motorrad einer Legende wie Rossi zu steigen.

Schließlich hat Quartararo den neunmaligen Motorrad-Weltmeister Rossi stets bewundert - nicht nur aufgrund von dessen Erfolgen, sondern auch wegen dessen Art, den Sport zu verstehen und das Leben zu leben.

"Mein Idol war immer Valentino. Meine Beziehung zu ihm verlief in Etappen. Als ich sieben Jahre alt war, habe ich mich mit ihm fotografieren lassen. Später, als ich 15 war, lud er mich auf seine Ranch ein. Und im Jahr 2021 tauschten wir die Plätze", sagt Quartararo in einem aktuellen Interview mit TwoJeys.

Bei TwoJeys handelt es sich um eine Juweliermarke, zu der Quartararo eine ganz besondere Beziehung hat, vor allem seit den letzten Runden des Grand Prix von Katalonien 2021 in Barcelona, als er seinen Overall öffnete. Während er mit nacktem Oberkörper fuhr, war die von TwoJeys gefertigte Halskette zu sehen.

Wenn Quartararo an den Winter 2020/21 zurückdenkt, als er Rossis Platz im Yamaha-Werksteam eingenommen hat, dann kommt ihm als erstes in den Sinn: "Der Druck war damals enorm, weil ich den Platz des Königs einnehmen musste. Es gibt in meinem Leben mehrere Leute, die mich inspirieren, aber er ist mein Idol, seit ich fünf Jahre alt war."

Das heißt aber nicht, dass Rossi in Quartararos Augen der beste MotoGP-Pilot der Geschichte ist. "Ich mochte Valentino immer, aber Marc ist der Beste aller Zeiten, auch wenn er weniger Titel gewonnen hat", sagt der Franzose über den achtmaligen Weltmeister Marc Marquez, der aktuell bei einem WM-Titel weniger als Rossi steht - sowohl klassenübergreifend als auch in der Königsklasse.

"2014, als [Marquez] die ersten zehn Rennen der Saison allesamt gewonnen hat, dachte ich: Wer ist dieser Typ?", sagt Quartararo und stellt heraus: "Das Stärkste von allem ist, dass er immer sehr schnell ist, ganz egal, ob es ein nasses, ein trockenes oder ein windiges Rennen ist. Ob die Bedingungen gut oder schlecht sind, er ist einfach immer sehr schnell."

"Er ist sehr aggressiv. Wenn man ihn fahren sieht, dann wirkt es so aus als wäre er eineinhalb Sekunden schneller als man selber", sagt Quartararo über Marquez.

In der MotoGP-Saison 2019 lieferten sich die beiden gleiche mehrere Duelle um Rennsiege. Damals fuhr Marquez für das Honda-Werksteam und errang seinen bis heute letzten WM-Titel, während Quartararo als Rookie für Petronas-Yamaha am Start war.