Quartararo verrät: So wenig fehlte im Formel-1-Simulator auf Bottas

Wenn die Formel 1 und die MotoGP nicht am gleichen Wochenende einen Grand Prix fahren, statten regelmäßig Fahrer dem anderen Paddock einen Besuch ab. So schwenkte beispielsweise Isack Hadjar in Le Mans die Zielflagge.

Kimi Antonelli besuchte das MotoGP-Rennen in Mugello. In der Aprilia-Box kam es zu einer Umarmung mit Marco Bezzecchi, denn beide verstehen sich auch abseits der Rennstrecke gut. Antonelli schwenkte in Mugello auch die Zielflagge.

Umgekehrt besuchten in der ersten Saisonhälfte einige MotoGP-Fahrer das Formel-1-Rennen in Barcelona. Marc Marquez war lediglich am Freitag zu Besuch in der Audi-Box. Die TV-Einblendung bezeichnete ihn als "ehemaligen MotoGP-Fahrer".

Er nahm diesen Fauxpas der Formel-1-Regie mit Humor. Dass er nach seiner MotoGP-Karriere in die Königsklasse auf vier Rädern wechseln könnte, kommt für Marquez jedoch nicht infrage.

"Ich weiß, dass in der Formel 1 schon ein früherer MotoGP-Fahrer war, aber nein, ich meine, wenn man auf vier Rädern konkurrenzfähig sein will, kann man gut sein, man kann okay sein."

"Aber wenn man wirklich konkurrenzfähig sein will - ich meine, ich habe großen Respekt vor allen Formel-1-Fahrern, und das ist unmöglich", hält es Marquez für unrealistisch, dass er auf das notwendige Niveau kommen könnte.

"Vielleicht mal ein Rennen zum Spaß in einer anderen Kategorie, in niedrigeren Kategorien, man weiß ja nie. Warum nicht?", hält er sich das für seine Zeit nach der MotoGP offen. "Aber niemals in der Formel 1, weil das Niveau super hoch ist."

Quartararo vergleicht die beiden Paddocks

Auch Fabio Quartararo besuchte Mitte Juni die Formel 1 in Barcelona. Laut ihm gibt es große Unterschiede zwischen beiden Paddocks: "Es gibt eine Menge. Ich meine, natürlich ist das Budget der Formel 1 nicht dasselbe wie in der MotoGP."

"Die Formel 1 ist natürlich viel exklusiver. Man sieht auch den Unterschied zwischen Formel 2 und Formel 3, die draußen sind." Denn die Rahmenserien befinden sich in der Formel 1 nicht im gleichen Paddock.

In der MotoGP bleiben die Klassen Moto2 und Moto3 im gleichen Fahrerlager. Überlegungen, die kleinen Klassen außerhalb der MotoGP zu platzieren, wurden schon im vergangenen Jahr verworfen.

Da das Formel-1-Paddock abgeschlossener und exklusiver ist, hat Quartararo den Eindruck, dass es dort ruhiger zugeht. Das ist vor allem für die Fahrer entspannter als das etwas hektischere MotoGP-Fahrerlager.

"Also für den Fahrer natürlich. Ich habe mich mit Lando mitten im Paddock unterhalten, das war ziemlich schön. Man ist entspannter, man ist nicht mit dem Roller oder Ähnlichem in Eile."

"Also, es ist schön, aber weißt du, ich denke, es sind zwei verschiedene Welten, und ich genieße es auch hier", sagt Quartararo zu seinem Vergleich zwischen den beiden Paddocks.

Quartararo träumt von F1-Test, im Simulator war er schon mal

Marquez durfte bereits einmal ein Formel-1-Auto testen. Im Sommer 2018 ermöglichte ihm Red Bull diesen Test in Spielberg. Jorge Lorenzo fuhr im Jahr 2016 den Weltmeister-Mercedes von 2014.

Valentino Rossi nahm vor 20 Jahren an richtigen Formel-1-Testfahrten teil und hätte mit Ferrari die Möglichkeit gehabt zu wechseln, entschied sich aber dagegen. Er durfte später erneut ein Formel-1-Auto fahren.

Ende 2019 kam es zu einem spektakulären Rollentausch. In Valencia stieg Rossi in den Mercedes, während Lewis Hamilton die MotoGP-Yamaha fahren durfte. Sponsor Monster Energy machte das damals möglich.

In den vergangenen Jahren gab es mit Monster Energy Gespräche, dass auch Quartararo den Mercedes fahren könnte. Obwohl schon Vorbereitungen dafür liefen, kam es letztendlich nie dazu.

Fahrzeugtausch MotoGP vs. Formel 1: Lewis Hamilton und Valentino Rossi in Valencia Foto: Monster Energy

"Ich meine, wir hatten einen Deal, aber wir haben es nie wirklich umgesetzt", bedauert der MotoGP-Weltmeister von 2021. "Aber ich bin in den Simulator gegangen, und ich war nicht so schlecht."

"Ich bin 60 Runden in Silverstone im Simulator gefahren, und ich war 2,2 Sekunden hinter Bottas. Also, es war nicht so schlecht", findet Quartararo. "Also ist das etwas, das ich im Leben machen möchte. Und wir werden etwas organisieren."

Ob er jemals diese Chance erhält, bleibt abzuwarten. Aber Quartararo hat gute Verbindungen zur Formel 1: "Zu Isack habe ich eine wirklich großartige Beziehung. Wir telefonieren auch oft über FaceTime und so."

"Natürlich habe ich auch eine wirklich großartige Beziehung zu anderen Fahrern, zu Lando, zu Lewis, zu Pierre, zu Charles, aber Isack ist der, mit dem ich am besten harmoniere."

Bislang ist es nur einem Fahrer gelungen, sowohl Motorrad- als auch Formel-1-Weltmeister zu werden: John Surtees. 1956 gewann der Brite die 500er-Klasse. Zwischen 1958 und 1960 wurde Surtees Weltmeister der 500er- und 350er-Klasse. Bei allen WM-Titeln fuhr er für MV Agusta. 1964 wurde Surtees mit Ferrari Formel-1-Weltmeister.