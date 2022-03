Rauchende KTM: Stürzten Miguel Oliveira und Alex Marquez wegen einem Defekt?

Audio-Player laden

KTM-Werkspilot Miguel Oliveira und LCR-Honda-Pilot Alex Marquez waren zwei der sechs ausgefallenen Piloten beim Saisonauftakt der MotoGP in Katar. Marquez schied in der zehnten Runde aus. Einen Umlauf später erwischte es Oliveira. Die Aussagen von Marquez lassen vermuten, dass es bei den Stürzen einen Zusammenhang gab.

"Das Motorrad von Miguel Oliveira rauchte eineinhalb Runden lang", berichtet Marquez und grübelt: "Ich weiß nicht, ob das der Grund für meinen Sturz war. Ich bekam aber den Rauch mit und nahm einen seltsamen Geruch wahr. Ich weiß nicht, ob es Öl war oder ob der Reifen an der Verkleidung schliff. In der Runde danach stürzte er in der gleichen Kurve. Es war etwas merkwürdig."

Oliveira ist von der Theorie, dass ein Defekt die beiden Stürze verursachte, nicht überzeugt. Für seinen eigenen Sturz macht er einen Fahrfehler verantwortlich. "Ich fuhr ein bisschen zu schnell in die erste Kurve und konnte das Motorrad nicht mehr verzögern", erklärt der Portugiese.

Alex Marquez und Miguel Oliveira fuhren vor den Stürzen außerhalb der Top 10 Foto: Motorsport Images

Die Öltheorie von Marquez stuft Oliveira als unwahrscheinlich ein. "Wir können das nicht bestätigen. Mit dem Motorrad war alles in Ordnung. Wir erkannten keine Ölrückstände oder andere Flüssigkeiten", kommentiert der KTM-Werkspilot.

Brad Binders Performance macht Miguel Oliveira zuversichtlich

Mit dem Ausfall beim Saisonauftakt begann die neue MotoGP-Saison so, wie die vergangene endete. Doch Oliveira erkennt auch positive Aspekte. Vor allem das gute Ergebnis von Teamkollege Brad Binder, der das Rennen auf Platz zwei beendete, macht dem Portugiesen Mut.

Miguel Oliveira will in diesem Jahr zu alter Stärke finden Foto: Dorna Sports

"Es war ein kurzes Rennen, es war nur zehn Runden lang. Ich fühlte mich wohl auf dem Motorrad und alles lief gut, bis ich zu Sturz kam", schildert Oliveira. "Mir ist es lieber, konkurrenzfähig zu sein und zu stürzen, anstatt Zwölfter oder Neunter zu werden."

Bessere Qualifyings sollen die Rennen einfacher machen

"Natürlich hätte ich gern ein Top-10-Ergebnis eingefahren. Brad demonstrierte das Potenzial des Motorrads und bestätigte, dass wir hier sind, um gute Ergebnisse einzufahren. Die anderen müssen mit uns rechnen. In Mandalika versuchen wir, es zu unserem Vorteil zu nutzen. Wir wissen, was zu tun ist. Ich weiß, was ich zu tun habe", gibt sich Oliveira kämpferisch.

Miguel Oliveira startete aus Reihe fünf ins Auftaktrennen Foto: Motorsport Images

In Katar erschwerte sich der KTM-Werkspilot die Ausgangslage vor allem durch das Aus im Q1. Von Startplatz 14 aus hatte Oliveira viel Arbeit vor sich. "Wir brauchen bessere Qualifyings und müssen auf eine Runde schneller werden, damit wir von weiter vorne in die Rennen starten können", so der MotoGP-Laufsieger.

"Darauf werden wir uns ab Mandalika konzentrieren", erklärt er. "Der Sturz war auch ein bisschen darauf zurückzuführen, weil wir Positionen gutmachen mussten", ist Oliveira überzeugt.

