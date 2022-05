Raul Fernandez: Hand geht es besser, in Le Mans will der KTM-Rookie fahren

Audio-Player laden

MotoGP-Rookie Raul Fernandez musste zuletzt die Grands Prix von Portugal und Spanien auslassen. Der Spanier war in Portimao im Qualifying (Q1) gestürzt. Dabei hat er sich Prellungen der rechten Hand zugezogen. Knochen waren keine gebrochen.

Die Schmerzen waren stark, weshalb Fernandez am Sonntag passen musste. Seine Hoffnungen waren groß, eine Woche später in Jerez fahren zu können. Aber er bestand weder am Donnerstag noch am Freitagmorgen den Check der MotoGP-Ärzte.

Der Moto2-Weltmeister musste das komplette Wochenende auslassen. Besonders bitter war, dass Fernandez beim Testmontag in Jerez nicht teilnehmen konnte. Da es während der Saison nur vier Testtage gibt, verpasste der Rookie eine wichtige Gelegenheit, Kilometer zu sammeln.

Seit Jerez hat Fernandez mit den Spezialisten der Clinica Luis Banos gearbeitet, die sich in Jaen in Spanien befindet. Er ist zuversichtlich, dass er am kommenden Wochenende in Le Mans (Frankreich) wieder auf seiner KTM des Tech-3-Teams sitzen wird.

"Zunächst möchte ich mich beim Team der Clinica Luis Banos bedanken, die mir mit meiner Hand sehr geholfen haben", sagt Fernandez. "Sie haben super gearbeitet, damit ich für Frankreich vorbereitet bin. Ich fühle mich viel besser."

"Ich bin optimistisch und nach zwei verpassten Rennen bereit, wieder zu fahren. Le Mans ist das Heimrennen für mein Team. Ich möchte dort unbedingt fahren. Ich habe gute Erinnerungen an das vergangene Jahr." Im Vorjahr hat Fernandez dort das Moto2-Rennen gewonnen.

Auch in Le Mans muss er am Donnerstag den Check der Ärzte bestehen, um eine Starterlaubnis zu erhalten. Seine bisherige MotoGP-Saison war bisher nicht von Erfolg gekrönt. Vor seinem Sturz im Portimao-Qualifying kam der 21-Jährige in den ersten vier Saisonrennen außerhalb der WM-Punkteränge ins Ziel.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.