Raul Fernandez nach Operation: "Gelber Arm wie ein Simpson!"

Wenige Tage nach dem Grand Prix von Spanien unterzog sich Raul Fernandez einer Operation beim rechten Unterarm. Seit Saisonbeginn klagte der Spanier darüber, dass sein rechter Arm taub wurde. Mit dem Eingriff soll dieses Problem nun behoben sein.

Er tritt bereits wieder beim Grand Prix von Frankreich in Le Mans an. Es ist aber ungewiss, ob Fernandez das komplette Wochenende bestreiten wird können. "Ich hatte ein schweres Kompartment-Syndrom", sagt der 22-Jährige. "Es war kein normales."

"Sie haben den Arm an drei Stellen geöffnet und neun Muskeln operiert. Mein Arm ist wie bei einem Simpson - komplett gelb! Aber wenigstens ist es jetzt gut. Ich bin sehr glücklich, denn es war sehr schwierig, das Motorrad so zu fahren."

"Jerez war ein Desaster. Ich bin drei gute Runden gefahren und anschließend hatte ich kein Gefühl mehr für Gas und Bremse. Ich bin froh, dass wir eine Lösung gefunden haben." Die Frage lautet, wie lange es dauert, bis er nach der Operation wieder komplett fit ist.

"Ich habe zum Arzt gesagt, dass wenn es eine Chance von zehn bis 15 Prozent gibt, dann werde ich es versuchen. Von Training zu Training werde ich versuchen, zu fahren. Es ist verrückt, aber wichtig für mich und das Team. Miguel hat das Problem mit der Schulter und ich mit dem Arm."

"Diese Woche ist aber nicht unser Ziel. Nach der Operation haben sie zu mir gesagt, dass es kompliziert war. Es war alles gut, aber mehr als sie erwartet hatten. Sie meinten, dass ich mindestens vier bis sechs Wochen warten müsste."

"Aber nach einer Woche bin ich hier und versuche es in der MotoGP." Am Donnerstag wurde Fernandez von den MotoGP-Ärzten für fit erklärt. Aber nach dem ersten Training wird es einen weiteren Check geben.

Sollte Fernandez nicht schmerzfrei fahren können, dann wird er aufhören und sich für das nächste Rennen vorbereiten, das in drei Wochen in Mugello stattfindet. Das RNF-Aprilia-Team ist in der bisherigen Saison von Verletzungen gebeutelt.

Miguel Oliveira wurde beim Saisonauftakt in Portimao von Marc Marquez abgeräumt. Er musste deshalb Argentinien auslassen. Zuletzt in Le Mans wurde er in einen Startunfall mit Fabio Quartararo und Marco Bezzecchi verwickelt. Deshalb fehlt Oliveira nun in Le Mans. Er wird von Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori vertreten.

