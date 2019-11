Rauswurf bei Avintia: Wie Ruben Xaus die Trennung von Abraham erklärt

So wie Avintia-Ducati den Rauswurf von Karel Abraham vor dem jüngsten MotoGP-Test in Jerez regelte, hinterließ in den Schilderungen des Tschechen nicht den besten Eindruck. Durch eine Mail auf Spanisch war er am Freitagabend von der vorzeitigen Auflösung seines Vertrags informiert worden.

Vor allem von der Art und Weise, wie mit ihm umgegangen wurde, sei er schwer enttäuscht, sagte Abraham danach. 'MotoGP.com' hakte bei Ruben Xaus, Sportdirektor von Avintia nach, um ihm nach seiner Sicht der Dinge zu fragen.

"Am Ende gibt es nicht viel zu sagen", findet Xaus. "Wir waren höflich gegenüber dem Fahrer. Verträge sind Verträge. Wir respektierten alles, aber von der anderen Seite war nicht alles klar." Damit spricht er Nachverhandlungen an, die Abraham seit geraumer Zeit mit dem Team führte. Dies bestätigte er auch selbst.

Xaus: Situation kam für Abraham nicht überraschend

Dabei ging es zum einen darum, wie viel Geld Abraham investiert, und zum anderen darum, wie Avintia ihn ausstattet. Schon während der laufenden Saison hatte es diesbezüglich Ungereimtheiten gegeben. Das Team nahm dies offenbar zum Anlass, den Vertrag für 2020 zu kündigen - zum Unverständnis von Abraham.

Xaus zieht sich aus der Affäre: "Am Ende bin ich nicht der Besitzer des Teams, das ist Raul Romero. Ich konnte nichts anderes tun. Wir haben Karel bis zum letzten Tag der Meisterschaft alles gegeben, was wir ihm geben konnten. Und es war klar, dass das Team eine sichere Situation brauchte, um weitermachen zu können."

Diese sah man mit Abraham nicht als gegeben. "Also folgte ich der Entscheidung des Teaminhabers. Ich verstehe, dass Karel verärgert ist, aber es gab viele Treffen, bis diese Situation eintrat." Völlig unerwartet sei sie nicht gewesen.

Fahrerfrage für MotoGP-Saison 2020 noch ungeklärt

"Meine Aufgabe war es immer, das Maximum zu erreichen, um das Beste aus Ducati und der Crew herauszuholen", erklärt Xaus weiter. "Es war stets unruhig, das ganze Jahr über. Am Ende konnten wir mit Ducati aber einen neuen Zweijahresvertrag zu besseren Konditionen abschließen, was uns sehr glücklich macht."

In Valencia testete Karel Abraham noch mit Avintia, wenig später kam das Aus Foto: LAT

"Auf der anderen Seite haben wir auch tolles Material, garantiert von Ducati, und wir sind bereit, jeden willkommen zu heißen, der uns als Team gibt, was wir brauchen. Noch nicht klar, wer das sein wird, aber wir hoffen, dass es bald definiert wird." Zuletzt deutete alles auf eine Verpflichtung von Johann Zarco hin.

Zarco mit Ducati-Werksvertrag wäre Plus für Avintia

Ducati machte keinen Hehl aus seinem Interesse an dem Franzosen. Xaus betont indes: "Wir alle wollen so schnell wie möglich mit der Arbeit für nächste Saison beginnen, aber es hängt nicht mehr von uns ab, wir sind jetzt auf Dritte angewiesen."

Es ist also gut möglich, dass Zarco einen Werksvertrag direkt mit Ducati erhält. Das deutet auch der Avintia-Sportdirektor an. "Auf dem Tisch liegen ein paar Optionen, und das ist natürlich eine der Optionen. Wenn das passiert, ist für uns klar, dass es dem Team einen anderen Wert gibt", blickt er voraus.

"Die Motivation ist dann ganz anders, auch bei den Sponsoren, den Mechanikern, beim gesamten Team und bei den Fahrern selbst", glaubt Xaus. "Aber wir müssen abwarten. Die Situation liegt momentan nicht meiner Hand."

Was feststeht, ist, dass man technisch bereits einen Schritt nach vorn gemacht hat, denn in der kommenden Saison erhalten beide Fahrer das 2019er-Motorrad. "Wir haben eine gute Basis, was eine sehr wichtige Situation war, um jede Art von Fahrer auf höchstem Niveau willkommen zu heißen. Das war das Hauptziel."

Mit Bildmaterial von LAT.