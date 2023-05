Razali (RNF-Aprilia): Oliveira-Comeback bei der MotoGP in Mugello fraglich

Aprilia-Pilot Miguel Oliveira musste in der laufenden MotoGP-Saison bereits einige Rückschläge verkraften. Beim Saisonauftakt in Portimao wurde Oliveira von Ex-Champion Marc Marquez abgeräumt und verpasste das folgende Event in Argentinien. In Jerez kollidierte Oliveira mit Fabio Quartararo und war erneut verletzt.

Im Rahmen des Frankreich-Grand-Prix in Le Mans sprach RNF-Aprilia-Teammanager Razlan Razali über die Situation. "Gut ist, dass er bereits wieder auf dem Rad trainieren kann. Er macht ordentliche Fortschritte. Ich bin aber skeptisch, dass er in Mugello zurückkehrt", erklärt Razali gegenüber 'MotoGP.com'.

"Es ist nicht seine erste Schulterverletzung. Aber wir hoffen das Beste", bemerkt der RNF-Aprilia-Verantwortliche, der in Le Mans einen weiteren Rückschlag verdauen musste, denn auch Raul Fernandez war nach seiner Armpump-Operation nicht fit.

"Wenn man denkt, man hat den Tiefpunkt erreicht, dann wird es noch schlimmer", kommentiert Razali das zeitige Aus von Raul Fernandez beim Grand Prix in Le Mans. "Irgendwie haben wir es aber erwartet."

"Es war keine normale Armpump-Operation. Die Ärzte mussten neun unterschiedliche Muskeln durchtrennen. Es lief nicht so reibungslos wie sonst. Doch er wollte es für das Team probieren. Es war besser für ihn, aufzuhören, und sich zu erholen", kommentiert Razali.

Razlan Razali hofft, dass seine beiden Stammfahrer schnell wieder einsatzbereit sind Foto: Motorsport Images

Warum Raul Fernandez in Le Mans vorzeitig aufgab

Das Wochenende in Le Mans war für Raul Fernandez bereits nach wenigen Runden am Freitag vorbei. "Ich probierte es und fuhr drei Runden. Doch ich spürte sofort, dass der Arm noch nicht bereit ist, um ein MotoGP-Bike zu pilotieren. Die Situation verbesserte sich, doch es war nicht ausreichend", kommentiert der Spanier.

Raul Fernandez verzichtete auf unnötiges Risiko Foto: Motorsport Images

"Es wäre sehr riskant gewesen und wir hätten nichts gewinnen können. Ein Fehler hätte große Konsequenzen gehabt. Das Team verstand die Situation und wir einigten uns, aufzuhören", schildert Fernandez.

