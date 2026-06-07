Regelverstoß Reifendruck: Die Strafen in der MotoGP-Saison 2026 in der Übersicht

Das System zur Überwachung des vorgeschriebenen Mindestluftdrucks im Vorderreifen der MotoGP-Bikes geht 2026 bereits ins vierte Jahr, wobei es das dritte Jahr ist, in dem bei Verstoß gegen die Vorgaben Strafen ausgesprochen werden.

MotoGP-Reifenlieferant Michelin reagierte damit auf die gestiegene Belastung des Vorderreifens durch Entwicklungen der Aerodynamik und von Ride-Height-Systemen. Wird der vorgeschriebene Reifendruck unterschritten, erhöht sich kurzfristig der mechanische Grip - besonders in der Bremsphase und Kurvendurchfahrt. Doch die Kehrseite ist riskant: Ein zu niedriger Reifendruck kann im Extremfall zu Strukturschäden im Reifen führen.

Genau hier greift die Regel: Der vorgeschriebene Mindestdruck im Vorderreifen liegt standardmäßig bei 1,80 bar. Streckenspezifische Anpassungen können die Michelin-Ingenieure veranlassen, den Mindestwert anzuheben.

Jedes MotoGP-Bike ist mit standardisierten Reifendrucksensoren ausgestattet, die Daten in Echtzeit aufzeichnen. Die Teams haben keine Möglichkeit, diese Messsysteme zu manipulieren oder durch eigene Kalibrierungen zu umgehen.

Die Rennleitung erhält die Daten in Echtzeit. Sollte es Auffälligkeiten geben, werden die Sensoren, die Kalibrierung und die Daten nach Rennende von den Offiziellen beim entsprechenden Motorrad kontrolliert. Erst dann wird möglicherweise eine Strafe ausgesprochen.

Die Regel schreibt vor, dass der Mindestdruck im Vorderreifen während des Rennens über eine Mindestdauer hinweg eingehalten werden muss: 60 Prozent der Gesamtdistanz im Hauptrennen (Grand Prix), 30 Prozent im Sprint.

Für die Teams ergibt sich eine heikle Gratwanderung. Ein Fahrer, der aus der ersten Reihe startet und freie Fahrt hat, muss mit einem höheren Anfangsdruck kalkulieren, da womöglich keine Hitze eines vorausfahrenden Motorrads den Druck im Reifen erhöht.

Umgekehrt kann ein Fahrer, der im Pulk unterwegs ist, mit einem niedrigeren Startdruck größere Risiken eingehen - muss aber aufpassen, dass der Druck im Rennverlauf nicht zu lange unter die kritische Schwelle fällt und nicht zu stark ansteigt, um Performance-Probleme zu vermeiden.

Fährt ein Fahrer zu viele Runden unterhalb der vorgeschriebenen Mindestdauer, gibt es seit 2024 Zeitstrafen: 16 Sekunden im Hauptrennen und 8 Sekunden im Sprint. Diese Werte sind so gewählt, dass sie signifikante Auswirkungen auf das Rennergebnis haben.

Bisher ausgesprochene Zeitstrafen in der MotoGP-Saison 2026

Grand Prix der USA (Austin)

Pedro Acosta (KTM) - 8 Sekunden im Sprint

Grand Prix von Katalonien (Barcelona)

Joan Mir (Honda) - 16 Sekunden im Grand Prix

Alex Rins (Yamaha) - 16 Sekunden im Grand Prix

Jack Miller (Pramac-Yamaha) - 16 Sekunden im Grand Prix

Toprak Razgatlioglu (Pramac-Yamaha) - 16 Sekunden im Grand Prix

Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) - 16 Sekunden im Grand Prix

Grand Prix von Ungarn (Balaton Park)

Maverick Vinales (Tech3-KTM) - 16 Sekunden im Grand Prix