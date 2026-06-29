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Reifendruckstrafe macht Brad Binder wütend: "Verdammt noch mal unfair"

Brad Binder sah seinen Reifendruck acht Runden lang nicht - Schuld war eine Tracklimits-Warnung der Rennleitung - Trotzdem gab es 16 Strafsekunden

Gerald Dirnbeck
Veröffentlicht:
Reifendruckstrafe macht Brad Binder wütend: "Verdammt noch mal unfair"

Eine Runde fehlte Brad Binder für den Mindestdruck im Vorderreifen

Foto: Getty Getty

Nach dem MotoGP-Rennen in Assen wurden gegen zwei Fahrer Untersuchungen wegen des Mindestdrucks im Michelin-Vorderreifen eingeleitet: Gegen Brad Binder (KTM) und gegen Wildcard-Starter Augusto Fernandez (Yamaha).

Um 17:25 Uhr, also rund zweieinhalb Stunden nach Rennende, wurden beide Strafen bestätigt. Beiden Fahrern wurden 16 Strafsekunden zur Rennzeit hinzuaddiert. Fernandez blieb 15., weil Cal Crutchlow (LCR-Honda) eine Runde zurücklag.

Binder fiel jedoch durch die Zeitstrafe vom neunten auf den elften Platz zurück. Der Südafrikaner war sichtlich verärgert: "Die Rennleitung hat mir eine Tracklimits-Warnung geschickt, die sie nie wieder gelöscht hat."

"Die hat für die letzten acht Runden mein gesamtes Display überdeckt. Ich konnte meinen Vorderreifen-Druck nicht sehen, ich konnte meine Rundenzeit nicht sehen, ich konnte absolut nichts sehen außer einer blinkenden Tracklimits-Warnung."

Laut Protokoll erhielt Binder um 14:30 Uhr die Tracklimits-Verwarnung. In der TV-Grafik wurde die Warnung in der 19. von 26 Runden neben seinem Namenskürzel angezeigt.

"Man kann mir keine Strafe geben, wenn sie mir eine Nachricht schicken, die mir die Mittel nimmt zu wissen, wo ich stehe", ärgert sich Binder. "Ich glaube nicht, dass sie mir eine Strafe geben können. Wenn doch, ist das verdammt noch mal unfair."

Er kündigte nach dem Rennen an, mit den Rennkommissaren darüber sprechen zu wollen. Die Zeitstrafe wurde dennoch ausgesprochen. Im Protokoll der Rennkommissare sind auch die Details vermerkt.

In Assen war vorgeschrieben, dass der Mindestdruck im Vorderreifen mindestens 15 Runden lang eingehalten werden musste. Bei Binder waren es 14 Runden. Ihm fehlte also nur eine Runde, um einer Zeitstrafe zu entgehen.

Fernandez war in 13 Runden im vorgeschriebenem Fenster, ihm fehlten also zwei Runden. Den Teams ist es erlaubt, Einspruch gegen diese Entscheidung einzulegen. Dieser muss spätestens eine Stunde nach Bekanntgabe der Strafe und gegen eine Kaution von 1.320 Euro eingereicht werden. Weder KTM noch Yamaha machten davon Gebrauch.

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