Reifenprobleme in Barcelona: Miller und Espargaro ratlos, Dovizioso gibt auf

Mehrere MotoGP-Fahrer hatten in Barcelona große Mühe mit den Michelin-Reifen. Jack Miller sammelte als 14. zwei WM-Punkte. Am vorderen Ende des Feldes standen zwei Ducati-Fahrer auf dem Podest. Das ließ den Australier ratlos zurück.

"Das ganze Wochenende hatte ich zwei vernünftige Reifen", merkt Miller an. "Ich habe das Maximum versucht, aber von Anfang an hatte ich auf der rechten Seite nichts vom Reifen. Gegen Ende hat der Hinterreifen auf der Geraden durchgedreht."

"Ich weiß nicht was mit diesem harten Reifen los war, aber er hat nicht funktioniert. Ich bin Rundenzeiten gefahren, die ich mit der Panigale mit Straßenreifen fahren kann. Ich verstehe nicht, was an diesem Wochenende mit den Reifen passiert ist."

"Das ist nicht normal. Wir haben ein großes Problem. Ich habe nicht vergessen, wie ich fahren muss. Im Vorjahr war ich hier auf dem Podium. Jetzt haben 30 Sekunden gefehlt. Im Rennen ist mir keine einzige 1:40er-Runde gelungen. Ich verstehe das nicht."

Pol Espargaro Letzter

Honda-Werksfahrer Pol Espargaro kam als 17. und Letzter ins Ziel. Auch er hatte große Probleme mit dem Hinterreifen und soll sogar darüber nachgedacht haben, aufzugeben. Der Spanier war ebenso wie Miller ratlos.

Pol Espargaro fiel immer weiter zurück und kam als Letzter ins Ziel Foto: Motorsport Images

"Sagen wir so. Ich hatte im Rennen weniger Grip als in den Sessions davor", drückt sich Espargaro diplomatisch aus. Auch der Spanier fuhr bei seinem Heimrennen mit dem harten Hinterreifen. Dass dieser Reifen funktionieren kann, zeigte der dritte Platz von Johann Zarco (Pramac-Ducati).

Deutlichere Worte als Espargaro findet sein Teamkollege Stefan Bradl: "Pol hatte keinen Gummi mehr am Hinterreifen. Er wäre fast an die Box gefahren, weil es gefährlich wurde. Das zeigt auch, dass wir nicht wissen, wo wir gerade stehen."

Vorderreifen das Problem von Dovizioso

Ein anderes Problem hatte Andrea Dovizioso. Der Yamaha-Fahrer fuhr sieben Runden vor Rennende in die RNF-Box und gab auf. Er hatte mit dem Vorderreifen zu kämpfen. "Ich bin enttäuscht", sagt der Barcelona-Sieger von 2017.

Andrea Dovizioso entschied sich zur Aufgabe des Rennens Foto: Motorsport Images

"Ich konnte niemanden überholen. Die Beschleunigung war schlecht. Auf der Bremse war der Vorderreifen wirklich schlecht. Der Reifen hat ständig blockiert. Dadurch konnte ich niemanden überholen. Den Hinterreifen habe ich gut gemanagt und ich habe die Gruppe vor mir eingeholt."

"Aber als ich hinter Pol und Gardner war, konnte ich das Motorrad im Windschatten nicht verzögern. Es war ein Desaster. Der Druck im Vorderreifen war sicher etwas zu hoch, weil ich hinter einigen Fahrern war."

"Aber ich glaube nicht, dass es nur daran lag. Es fühlte sich sehr seltsam an. Wenn das Vorderrad während des Bremsvorgangs blockiert und man fast in Links- und Rechtskurven stürzt, dann kann man so nicht fahren. Das Gefühl war sehr schlecht."

