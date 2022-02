Remy Gardner nach Tests: "Handgelenk schmerzt noch ziemlich stark"

Audio-Player laden

Moto2-Weltmeister Remy Gardner war bei den Wintertestfahrten in Vorbereitung auf seine erste MotoGP-Saison nicht in der Lage, sein volles Potenzial zu entfalten. Sowohl beim Test Anfang Februar in Sepang (Malaysia) als auch beim Test in der vergangenen Woche in Mandalika (Indonesien) war Gardner auf der Tech-3-KTM gehandicapt. Grund war nicht das Material, sondern sein Motocross-Unfall von Mitte Januar.

Gardner hatte sich infolge des Offroad-Sturzes am rechten Handgelenk operieren lassen müssen. Seither spürt der Australier die Nachwirkungen der OP. Die Tests in Asien fuhr er mit einer Bandage und will seiner Hand nun bis zum MotoGP-Saisonauftakt Anfang März in Losail (Katar) Erholung gönnen.

"Anfangs bestanden erhebliche Zweifel, ob ich überhaupt würde fahren können", denkt Gardner an die Tage unmittelbar nach der Operation zurück und meint, nachdem er sich sowohl in Sepang als auch in Mandalika durchgebissen hat: "So gesehen waren die Testfahrten schon ein Erfolg. Aber mein Handgelenk schmerzt noch immer ziemlich stark."

Eine klare Richtung, sagt Gardner, konnte er bei den Tests in Asien nicht finden Foto: Dorna Sports

So habe er bei seinen Runden mit eingeschränkter Fitness "keine echte Richtung für die Entwicklung des Bikes finden können, aber immerhin habe ich ein recht ordentliches Pensum abgespult und kann mich jetzt ein wenig ausruhen", sagt Gardner.

"Wie es beim ersten Rennen laufen wird, müssen wir abwarten. Hohe Erwartungen habe ich angesichts der Umstände natürlich nicht", gibt der Sohn des ehemaligen 500er-Weltmeisters Wayne Gardner zu, geht aber trotzdem davon aus, "jede Menge zu lernen, sobald der Rennbetrieb mal angefangen hat".

Der Vollständigkeit halber: Den Sepang-Test schloss Remy Gardner mit 1,2 Sekunden Rückstand auf die Spitze auf dem 23. Platz ab. Beim Mandalika-Test belegte er mit 1,5 Sekunden Rückstand ebenfalls den 23. Platz.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.