"Richtige Balance ist wichtig": Guidottis Aufgaben als KTM-Teammanager

Während sein älterer Bruder Giacomo Guidotti in der Motorrad-WM seit Jahren in unterschiedlichen Honda-Teams als Crewchief arbeitet - aktuell für Luca Marini im Werksteam, vorher unter anderem für Takaaki Nakagami im LCR-Team - so bekleidet Francesco Guidotti seit Jahren in unterschiedlichen Teams eine Rolle, die weniger technisch angelegt ist: die Rolle des Teammanagers.

Von Pramac-Ducati kommend hat Francesco Guidotti im Winter 2021/22 bei KTM angedockt, um die Rolle des Teammanagers im österreichischen Werksteam zu übernehmen. Sein Nachfolger bei Pramac ist seither Gino Borsoi, der seinerseits vorher Teammanager im Aspar-Rennstall war.

Bei KTM beschränkt sich Francesco Guiodottis Tätigkeit aber nicht auf das Werksteam, sondern schließt auch das zweite Team - das aktuell unter der Bezeichnung Tech3-GasGas firmiert - mit ein.

Was genau sind seine Aufgaben als Teammanager des MotoGP-Programms von KTM mit insgesamt vier Stammfahrern? "Wenn alles perfekt läuft und es etwas zu feiern gibt, dann sollten keine Luftsprünge gemacht werden. Feiern ja, aber mit den Füßen auf dem Boden bleiben", beschreibt Guidotti einen Kernaspekt seiner Rolle ganz bildhaft im Gespräch mit Motorsport-Total.com.

Warum es so wichtig ist, bei Erfolgen nicht zu selbstsicher zu werden, das erklärt der KTM-Teammanager so: "Der Job mag in seinem solchen Fall für diesen einen Tag erledigt sein. Aber direkt danach kommt ein neuer Tag und da kann es schon wieder anders aussehen. Es ist wichtig, den Fokus nicht zu verlieren."

Genau diese Einstellung nämlich komme an schlechten Tagen zur Geltung: "Wenn es mal nicht läuft, dann ist es wichtig zu verstehen, warum das so ist. Es geht dann darum zu analysieren, ob wir einen Fehler gemacht haben, ob wir irgendwas hätten anders machen können, ob wir uns in gewisser Hinsicht an dem orientieren können, was die anderen anders gemacht haben. Es sind viele Faktoren, die es in einem solchen Fall zu berücksichtigen gilt."

Zusammenfassend beschreibt Guidotti seine Rolle als KTM-Teammanager so: "Wichtig ist es, dass alle im gesamten Team motiviert bleiben. Das aber muss immer in der richtigen Balance passieren."