Rio de Janeiro als Favorit für Launch-Event für MotoGP-Saison 2027

Nachdem der offizielle Season-Launch, die feierliche Eröffnungsveranstaltung mit allen Teams im Vorfeld einer neuen MotoGP-Saison, in den vergangenen zwei Jahren in Bangkok (2025) respektive Kuala Lumpur (2026) stattgefunden hat, galt für die dritte Auflage des Events lange Zeit Miami als Favorit.

Die Metropole im US-Bundesstaat Florida schien alle Voraussetzungen zu erfüllen, um als Austragungsort für den MotoGP Season-Launch 2027 den Zuschlag zu erhalten - insbesondere in den Augen von Liberty Media, dem neuen Eigentümer der Motorrad-Weltmeisterschaft.

Neben Miami war auch Rio de Janeiro in Brasilien eine der Optionen, die von den Verantwortlichen der MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG), und damit dem Inhaber der kommerziellen Rechte an der Motorrad-WM, in Betracht gezogen wurden.

Laut Informationen unserer Kollegen von Motorsport.com Spanien, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network, hat sich Rio in den vergangenen Tagen von einer Option zum Favoriten herauskristallisiert. Zwar ist der Vertrag mit den lokalen Veranstaltern noch nicht unterzeichnet, aber schon jetzt gehen mehrere MotoGP-Teams davon aus, dass sie Anfang 2027 nach Brasilien reisen.

Nach der Erstausgabe 2025 in Bangkok (Thailand) hätte ursprünglich auch das Launch-Event im Vorfeld der aktuellen MotoGP-Saison 2026 wieder dort stattfinden sollen. Doch Hindernisse unterschiedlicher Art veranlassten die Organisatoren zu einem Kurswechsel. Letztendlich blieben Teams und Fahrer in Kuala Lumpur (Malaysia), wo kurz zuvor auf dem nahegelegenen Sepang International Circuit die Wintertestfahrten für die neue Saison begonnen hatten.

Mit Blick auf 2027 wäre eine Austragung des Launch-Events in Rio de Janeiro aus kommerzieller Sicht sinnvoll, insbesondere nach der in diesem Jahr erfolgten MotoGP-Rückkehr ins Land Brasilien und dem Aufstieg von Diogo Moreira in die Königsklasse. Andererseits stellt die Variante Rio eine große Herausforderung für die Teams dar, da die Zeitpläne in dieser Phase des Jahres extrem eng sind und kaum Spielraum bieten.

Wenngleich das konkrete Datum für das Launch-Event noch nicht endgültig feststeht, geht Motorsport.com Spanien davon aus, dass der grundlegende Plan der MotoGP SEG darin besteht, die Veranstaltung so weit wie möglich vorzuziehen und sie noch vor den ersten Wintertests durchzuführen.

Der Beginn der MotoGP-Wintertestfahrten 2027 ist für die letzte Januar-Woche in Sepang geplant. Dies würde bedeuten, dass die Fahrer ihre persönlichen Vorbereitungen auf die neue Saison unterbrechen müssten, um zunächst nach Brasilien zu fliegen und wenige Tage später ans andere Ende der Welt nach Malaysia.

In diesem Szenario müssten die Teams ihre brandneuen 850er-Bikes bereits mehrere Tage im Voraus nach Brasilien verschiffen, gefolgt von den Technikern, die für Einrichtung und Wartung benötigt werden. Fahrer und Führungskräfte würden als Letzte eintreffen.

Eines der Hauptprobleme für die Teams wäre es, ihre eigenen Präsentationen zu planen. Diese sind für ihre Sponsoren sehr wichtig, weil man dort im Rampenlicht steht und sich die Bühne mit niemandem teilen muss.

Der Zeitplan freilich wäre auch dann eng, wenn der Season-Launch mit allen Teams erst nach den Wintertests und somit kurz vor dem ersten Grand Prix des Jahres stattfinden würde.

Der MotoGP-Saisonauftakt 2027 wird voraussichtlich für das erste März-Wochenende terminiert, wahrscheinlich erneut in Buriram (Thailand), wo die Saison bereits in den Jahren 2025 und 2026 eröffnet wurde.