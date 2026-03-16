Risse erklärt KTM-Strategie: Wie lange die RC16 noch weiterentwickelt wird

KTM will die Entwicklung seiner aktuellen MotoGP-Maschine möglichst lange vorantreiben, bevor sich der Fokus vollständig auf das neue 850-ccm-Reglement ab 2027 richtet. Technikchef Sebastian Risse erklärt, dass mehrere Faktoren bestimmen, wie lange noch Updates für die aktuelle RC16 entstehen können.

Der wichtigste Punkt ist dabei die begrenzte Anzahl an Testreifen. "Die Zuteilung an Michelin-Testreifen ist dieses Jahr deutlich geringer, etwa nur halb so groß", sagt Risse im Gespräch mit Motorsport.com, Partnerseite von Motorsport-Total.com.

Dadurch müsse KTM sehr genau planen, wann und wo neue Komponenten getestet werden können. Doch nicht nur die Reifenmenge setzt spürbare Grenzen. Auch der eng getaktete Ablauf der Saison erschwert größere Entwicklungsschritte.

Updates müssen erst getestet werden

Neue Teile können zwar zunächst vom Testteam erprobt, doch letztlich müssen sie auch von den Stammfahrern bewertet werden. Und genau hier wird die Situation kompliziert.

"Was man mit dem Testteam entwickelt, muss am Ende auch von den Rennfahrern eingeführt werden", erklärt Risse. Die Zahl der offiziellen IRTA-Tests während der laufenden Saison sei jedoch begrenzt. Gleichzeitig wolle man größere Änderungen nicht einfach direkt an einem Rennwochenende einsetzen.

"Wenn es sich also um etwas wirklich Großes handelt, möchte man den Fahrern zunächst zumindest einen ersten Eindruck während eines Tests vermitteln", betont er.

Zwei entscheidende Termine für 2026

Für KTM ergeben sich daraus zwei wichtige Deadlines: die beiden verbleibenden offiziellen IRTA-Tests in Jerez und Barcelona. Bis dahin sollen möglichst alle geplanten Updates so weit sein, um von den Grand-Prix-Fahrern gestetest zu werden.

"Sollte es dann zu einer Entwicklung kommen, die wir nicht rechtzeitig fertigstellen können, werden wir sehen, wie wir damit umgehen. Aber im Moment ist unser Ziel, dass wir mit dem letzten IRTA-Test alle Updates, die wir noch geplant haben, zum Rennteam gebracht haben, zumindest was das Testen angeht", so Risse.

Das bedeute allerdings nicht zwangsläufig, dass die Teile sofort in ausreichender Stückzahl für den Renneinsatz verfügbar seien. Gerade bei komplexen Komponenten könne es von logistischer Natur sein, dass sie zunächst nur als Prototyp existieren.

Entscheidend sei aber zunächst, zu wissen, ob die Neuerung grundsätzlich funktioniere. Danach könne man daran arbeiten, sie möglichst schnell auch im Rennbetrieb einzusetzen.

Fortschritte beim Reifenmanagement

Parallel dazu sieht Risse Fortschritte in einem Bereich, der für KTM in der Vergangenheit immer wieder ein Thema war: der Umgang mit den Reifen. Vor allem beim Hinterreifen habe die RC16 im Laufe der Jahre unterschiedliche Phasen erlebt.

In bestimmten Entwicklungsstadien sei KTM sogar besonders reifenschonend gewesen. "Wir hatten großen Erfolg auf sehr reifenfordernden Strecken wie Brünn oder Barcelona", erinnert sich Risse. Gleichzeitig habe dem Motorrad zeitweise die Fähigkeit gefehlt, eine ultimative Qualifying-Runde zu fahren.

Daraufhin habe das Team versucht, die Balance zu verändern, und sei dabei zwischenzeitlich zu weit gegangen. "Wir sind irgendwann in die andere Richtung übergeschossen", räumt der Technikchef ein. Doch man habe reagiert - mit Erfolg.

Sebastian Risse lobt die Fortschritte, die KTM beim Reifenmanagement erzielt hat Foto: KTM

"Ich glaube, die Balance zwischen einer schnellen Runde und der Renndistanz war noch nie besser als jetzt", urteilt Risse zufrieden. Was den Vorderreifen betrifft, räumt der deutsche Ingenieur ein, dass KTM zeitweise besonders stabile Frontreifen benötigt habe, während andere Hersteller diese kaum nutzen konnten.

Auch beim Vorderreifen viel gelernt

Doch auch hier hätten sich sowohl Motorräder als auch Reifen weiterentwickelt. Ein wichtiger Moment sei die Ankunft von Jack Miller gewesen. "Er hat bewiesen, dass dieses Motorrad auch mit weichen Frontreifen funktionieren kann", sagt Risse.

Inzwischen fährt Miller nicht nur eine Yamaha, auch viele Hersteller hätten sich nun auf die härteren Reifen eingestellt, "sodass die anderen sich stark in unsere Richtung bewegt haben", hält der KTM-Mann fest. Reifen, die früher von vielen Fahrern gemieden wurden, seien heute auf zahlreichen Strecken zur Standardwahl geworden.

"Es ist immer noch derselbe Reifen, aber die Motorräder haben sich entwickelt. Das hat uns auch mehr in die Mitte gebracht, wenn man uns mit dem Rest vergleicht", so Risse.

"Wir haben wahrscheinlich früher als andere gelernt, wie man diese harten Reifen zum Funktionieren bringt und davon profitiert. Die anderen haben das aufgeholt. Das bedeutet, dass wir jetzt im Vergleich zu ihnen eher im Mittelfeld liegen."