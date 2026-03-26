Rivola bremst Aprilia-Euphorie: "Es sind noch 40 Rennen zu fahren"

Aprilia hat in der MotoGP mit seinem Doppelsieg beim Grand Prix von Brasilien ein Ausrufezeichen gesetzt. Doch Rennchef Massimo Rivola verfällt trotz des sportlichen Erfolgs nicht in Euphorie, sondern tritt spürbar auf die Bremse.

Nach einem starken Rennsonntag in Goiania spricht der Italiener zwar von einem "unglaublichen Tag" und einem "unglaublichen Wochenende", stellt aber gleichzeitig klar: "Es war der perfekte Sonntag, aber nicht das perfekte Wochenende."

Diese Einordnung kommt nicht von ungefähr. Denn noch am Freitag kämpfte das Team mit Problemen, insbesondere auf der Seite von Marco Bezzecchi. Gerade dieser schwierige Auftakt macht den Erfolg für Rivola noch wertvoller. Entscheidend sei gewesen, wie das Team reagiert habe: ruhig, strukturiert und datenbasiert.

Wie Aprilia in Goiania den Turnaround schaffte

"Das Team hat mit der richtigen ruhigen Methode gearbeitet und sich die Daten von Jorge angeschaut. Genau so muss man es machen", lobt der Aprilia-Chef, für den genau das der Maßstab für professionelle Arbeit ist: kein Chaos, kein hektisches Reagieren, sondern Vertrauen in die teaminternen Prozesse.

Oder wie er es selbst formuliert: "Man darf nicht in Panik geraten, wenn man in der Klemme steckt. Glaube an das, was du tust, egal, auf welcher Position du im Grid stehst."

Im Rennen zahlte sich dieser Ansatz aus. Aprilia zeigte einen perfekten Start und ein starkes Tempo über die Distanz - ein Auftritt, der Rivolas ursprüngliche Einschätzung der Strecke bestätigte. Schon vor dem Wochenende hatte er beim Blick auf das Layout gedacht, dass dies ein Kurs sei, auf dem Aprilia konkurrenzfähig sein könne.

Die Enttäuschung nach dem schwierigen Freitagabend habe daran kurz Zweifel geweckt. "Aber wenn ich mir das Rennen am Sonntag anschaue, hatte ich doch recht", so Rivola. Gleichzeitig mahnt der Aprilia-Boss zur Vorsicht: Zwei Rennen seien schlicht zu wenig, um eine klare Hierarchie im Feld abzuleiten.

Rivola sieht Aprilia nicht in Rolle des Gejagten

Diese Zurückhaltung passt zur aktuellen Situation von Aprilia in der Königsklasse. Das Team hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich steigern können und zählt inzwischen regelmäßig zu den Podestkandidaten, ist aber noch nicht dauerhaft in der Rolle eines dominierenden Topteams in der MotoGP angekommen.

Genau deshalb will Rivola auch nichts von einem plötzlichen Rollenwechsel wissen. Auf die Frage, ob Aprilia nun vom Jäger zum Gejagten geworden sei, entgegnet er, dass sich die grundsätzliche Rolle trotz der jüngsten Erfolge nicht verändert habe.

Der Saisonstart sei gelungen, aber mehr auch nicht: "Okay, wir haben auf die richtige Weise begonnen. Aber wir sind es nicht gewohnt, vorne zu sein. Also werden wir sehen."

Zwei starke Wochenenden würde den Status nicht neu definieren, auch wenn sich die Tabelle entsprechend verschoben habe. Doch es sei "nicht klug", die Gesamtwertung nach so kurzer Zeit überzubewerten, schließlich seien noch 40 Rennen zu fahren.

Stattdessen richtet Rivola den Blick bewusst nach vorne und dämpft gleichzeitig die Erwartungen. Der nächste Stopp im Rennkalender führt nach Austin, eine Strecke, die traditionell als Hochburg von Marc Marquez gilt. Rivola bezeichnet den Kurs schmunzelnd als "eine seiner Heimstrecken irgendwo auf der Welt".

Für Aprilia werde das eine deutlich schwierigere Aufgabe, weil man dort "nicht zu den Stärksten" zähle. Auch das darauffolgende Rennen in Jerez sieht er als wichtigen Gradmesser, da dort alle Teams über umfangreiche Erfahrungswerte und Daten verfügen.

Erst nach diesen Rennen, so Rivola, könne man eine realistischere Einschätzung der Kräfteverhältnisse treffen. Bis dahin bleibt die Marschroute klar: "Ruhe bewahren, bodenständig bleiben und konzentriert weiterarbeiten". Man wolle den Moment zwar genießen, aber nicht mehr hineininterpretieren als nötig.