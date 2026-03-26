Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Noch klarer Rückstand, aber: Charles Leclerc glaubt weiter an Ferrari-Siege

Formel 1
Suzuka
Noch klarer Rückstand, aber: Charles Leclerc glaubt weiter an Ferrari-Siege

Warum die FIA vor dem Qualifying in Japan nun doch eine Änderung vornimmt

Formel 1
Suzuka
Warum die FIA vor dem Qualifying in Japan nun doch eine Änderung vornimmt

Subaru überrascht mit neuem Rallye-BRZ: Debüt schon 2026 geplant

Rallye
Subaru überrascht mit neuem Rallye-BRZ: Debüt schon 2026 geplant

Rivola bremst Aprilia-Euphorie: "Es sind noch 40 Rennen zu fahren"

MotoGP
Goiania
Rivola bremst Aprilia-Euphorie: "Es sind noch 40 Rennen zu fahren"

"Oh, Scheiße!": Reaktion von Nico Hülkenberg auf das Audi-Beben

Formel 1
"Oh, Scheiße!": Reaktion von Nico Hülkenberg auf das Audi-Beben

Immer noch aufregend oder kastriert: Was die Fahrer über Suzuka sagen

Formel 1
Suzuka
Immer noch aufregend oder kastriert: Was die Fahrer über Suzuka sagen

Williams "im Niemandsland": Punkte bleiben laut Carlos Sainz die Ausnahme

Formel 1
Suzuka
Williams "im Niemandsland": Punkte bleiben laut Carlos Sainz die Ausnahme

DTM 2026: Übersicht des Starterfelds mit Fahrern und Teams

DTM
DTM 2026: Übersicht des Starterfelds mit Fahrern und Teams
MotoGP Goiania

Rivola bremst Aprilia-Euphorie: "Es sind noch 40 Rennen zu fahren"

Trotz eines starken Saisonauftakts von Aprilia bleibt Massimo Rivola bewusst auf dem Boden - Der Rennchef mahnt: Es ist erst der Anfang einer langen MotoGP-Saison

Juliane Ziegengeist Germán Garcia Casanova
Veröffentlicht:
Rivola bremst Aprilia-Euphorie: "Es sind noch 40 Rennen zu fahren"

Marco Bezzecchi führt die WM vor Aprilia-Teamkollege Jorge Martin an

Foto: Getty Getty

Aprilia hat in der MotoGP mit seinem Doppelsieg beim Grand Prix von Brasilien ein Ausrufezeichen gesetzt. Doch Rennchef Massimo Rivola verfällt trotz des sportlichen Erfolgs nicht in Euphorie, sondern tritt spürbar auf die Bremse.

Nach einem starken Rennsonntag in Goiania spricht der Italiener zwar von einem "unglaublichen Tag" und einem "unglaublichen Wochenende", stellt aber gleichzeitig klar: "Es war der perfekte Sonntag, aber nicht das perfekte Wochenende."

Diese Einordnung kommt nicht von ungefähr. Denn noch am Freitag kämpfte das Team mit Problemen, insbesondere auf der Seite von Marco Bezzecchi. Gerade dieser schwierige Auftakt macht den Erfolg für Rivola noch wertvoller. Entscheidend sei gewesen, wie das Team reagiert habe: ruhig, strukturiert und datenbasiert.

Wie Aprilia in Goiania den Turnaround schaffte

"Das Team hat mit der richtigen ruhigen Methode gearbeitet und sich die Daten von Jorge angeschaut. Genau so muss man es machen", lobt der Aprilia-Chef, für den genau das der Maßstab für professionelle Arbeit ist: kein Chaos, kein hektisches Reagieren, sondern Vertrauen in die teaminternen Prozesse.

Oder wie er es selbst formuliert: "Man darf nicht in Panik geraten, wenn man in der Klemme steckt. Glaube an das, was du tust, egal, auf welcher Position du im Grid stehst."

Im Rennen zahlte sich dieser Ansatz aus. Aprilia zeigte einen perfekten Start und ein starkes Tempo über die Distanz - ein Auftritt, der Rivolas ursprüngliche Einschätzung der Strecke bestätigte. Schon vor dem Wochenende hatte er beim Blick auf das Layout gedacht, dass dies ein Kurs sei, auf dem Aprilia konkurrenzfähig sein könne.

Die Enttäuschung nach dem schwierigen Freitagabend habe daran kurz Zweifel geweckt. "Aber wenn ich mir das Rennen am Sonntag anschaue, hatte ich doch recht", so Rivola. Gleichzeitig mahnt der Aprilia-Boss zur Vorsicht: Zwei Rennen seien schlicht zu wenig, um eine klare Hierarchie im Feld abzuleiten.

Rivola sieht Aprilia nicht in Rolle des Gejagten

Diese Zurückhaltung passt zur aktuellen Situation von Aprilia in der Königsklasse. Das Team hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich steigern können und zählt inzwischen regelmäßig zu den Podestkandidaten, ist aber noch nicht dauerhaft in der Rolle eines dominierenden Topteams in der MotoGP angekommen.

Genau deshalb will Rivola auch nichts von einem plötzlichen Rollenwechsel wissen. Auf die Frage, ob Aprilia nun vom Jäger zum Gejagten geworden sei, entgegnet er, dass sich die grundsätzliche Rolle trotz der jüngsten Erfolge nicht verändert habe.

Der Saisonstart sei gelungen, aber mehr auch nicht: "Okay, wir haben auf die richtige Weise begonnen. Aber wir sind es nicht gewohnt, vorne zu sein. Also werden wir sehen."

Zwei starke Wochenenden würde den Status nicht neu definieren, auch wenn sich die Tabelle entsprechend verschoben habe. Doch es sei "nicht klug", die Gesamtwertung nach so kurzer Zeit überzubewerten, schließlich seien noch 40 Rennen zu fahren.

Stattdessen richtet Rivola den Blick bewusst nach vorne und dämpft gleichzeitig die Erwartungen. Der nächste Stopp im Rennkalender führt nach Austin, eine Strecke, die traditionell als Hochburg von Marc Marquez gilt. Rivola bezeichnet den Kurs schmunzelnd als "eine seiner Heimstrecken irgendwo auf der Welt".

Für Aprilia werde das eine deutlich schwierigere Aufgabe, weil man dort "nicht zu den Stärksten" zähle. Auch das darauffolgende Rennen in Jerez sieht er als wichtigen Gradmesser, da dort alle Teams über umfangreiche Erfahrungswerte und Daten verfügen.

Erst nach diesen Rennen, so Rivola, könne man eine realistischere Einschätzung der Kräfteverhältnisse treffen. Bis dahin bleibt die Marschroute klar: "Ruhe bewahren, bodenständig bleiben und konzentriert weiterarbeiten". Man wolle den Moment zwar genießen, aber nicht mehr hineininterpretieren als nötig.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Vinales kämpft weiter mit lädierter Schulter: Start in Austin fraglich
Mehr von
Juliane Ziegengeist

Vinales kämpft weiter mit lädierter Schulter: Start in Austin fraglich

MotoGP
MotoGP
Austin
Vinales kämpft weiter mit lädierter Schulter: Start in Austin fraglich

Rätselraten bei Razgatlioglu: "Wie auf uralten Reifen unterwegs"

MotoGP
MotoGP
Goiania
Rätselraten bei Razgatlioglu: "Wie auf uralten Reifen unterwegs"

Honda hadert in Brasilien: Mir stürzt doppelt, Marini kämpft sich auf P11

MotoGP
MotoGP
Goiania
Honda hadert in Brasilien: Mir stürzt doppelt, Marini kämpft sich auf P11
Mehr von
Jorge Martin

Martin bei Aprilia zurück zu alter Stärke: Was bedeutet das für seine Zukunft?

MotoGP
MotoGP
Goiania
Martin bei Aprilia zurück zu alter Stärke: Was bedeutet das für seine Zukunft?

Aprilia neue Nummer 1 in der MotoGP? Das sagen die Fahrer nach Buriram

MotoGP
MotoGP
Buriram
Aprilia neue Nummer 1 in der MotoGP? Das sagen die Fahrer nach Buriram

Starkes Comeback in Thailand: Martin fühlt sich wieder "wie früher"

MotoGP
MotoGP
Buriram
Starkes Comeback in Thailand: Martin fühlt sich wieder "wie früher"
Mehr von
Aprilia Racing

Im Sprint 4., im Grand Prix unschlagbar: Was Bezzecchi und Aprilia änderten

MotoGP
MotoGP
Goiania
Im Sprint 4., im Grand Prix unschlagbar: Was Bezzecchi und Aprilia änderten

MotoGP in Goiania 2026: Aprilia-Doppelsieg - Bezzecchi vor Martin

MotoGP
MotoGP
Goiania
MotoGP in Goiania 2026: Aprilia-Doppelsieg - Bezzecchi vor Martin

Bezzecchi im Brasilien-Training 20.: Das steckt hinter seinem großen Rückstand

MotoGP
MotoGP
Goiania
Bezzecchi im Brasilien-Training 20.: Das steckt hinter seinem großen Rückstand

Aktuelle News

Noch klarer Rückstand, aber: Charles Leclerc glaubt weiter an Ferrari-Siege

Formel 1
Suzuka
Noch klarer Rückstand, aber: Charles Leclerc glaubt weiter an Ferrari-Siege

Warum die FIA vor dem Qualifying in Japan nun doch eine Änderung vornimmt

Formel 1
Suzuka
Warum die FIA vor dem Qualifying in Japan nun doch eine Änderung vornimmt

Subaru überrascht mit neuem Rallye-BRZ: Debüt schon 2026 geplant

Rallye
Subaru überrascht mit neuem Rallye-BRZ: Debüt schon 2026 geplant

Rivola bremst Aprilia-Euphorie: "Es sind noch 40 Rennen zu fahren"

MotoGP
Goiania
Rivola bremst Aprilia-Euphorie: "Es sind noch 40 Rennen zu fahren"