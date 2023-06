RNF in Mugello wieder komplett: Aber Schulter von Oliveira noch Fragezeichen

Das RNF-Aprilia-Team reist wieder in Komplettaufstellung zum Grand Prix von Italien. Miguel Oliveira gibt ein weiteres Comeback nach einer Verletzung. Beim Startunfall in Jerez hat sich der Portugiese Verletzungen in der linken Schulter zugezogen. Deshalb musste er den Grand Prix von Frankreich auslassen.

Teamkollege Raul Fernandez hat sich unmittelbar nach Jerez einer Armpump-Operation beim rechten Arm unterzogen. Er probierte es zwar in Le Mans, musste aber nach wenigen Runden aufgeben. In Frankreich fuhr somit nur Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori für RNF.

Sowohl Oliveira als auch Fernandez müssen am Donnerstag das grüne Licht der MotoGP-Ärzte bekommen, um fahren zu dürfen. Beide Fahrer nahmen auch jüngst beim Aprilia All-Stars-Event in Misano teil.

Oliveira drehte dort eine Runde mit der RS-GP. "Er ist noch nicht bei 100 Prozent", sagt RNF-Teamchef Razlan Razali. "Die Verletzung hat seine Beweglichkeit eingeschränkt. Wir können die wirkliche Situation erst ab dem ersten Training verstehen."

"Nach dem All-Stars-Event hatte er noch zwei Wochen Zeit für die weitere Genesung. Er hat spezielle Behandlungen bekommen. Wir hoffen, dass es diese Woche besser ist." Bei Oliveiras Fitness gibt es also noch ein Fragezeichen.

Raul Fernandez ist zuversichtlich, dass es seinem Arm nun besser geht Foto: Motorsport Images

"Das große Fragezeichen ist, wie ich physisch diese schwierige Strecke mit dem MotoGP-Bike schaffen werde", sagt der fünfmalige MotoGP-Sieger selbst. "In den vergangenen Tagen habe ich mich besser gefühlt. Hoffentlich reicht das, damit ich konkurrenzfähig bin."

"Das ist das Hauptziel. Ich weiß, dass ich mit diesem Motorrad noch mehr Erfahrung brauche. Dafür brauche ich mehr Rennen. Momentan ist die Priorität, dass ich zu 100 Prozent fit zurückkomme. Hoffentlich wird es ein gutes Wochenende."

Deutlich besser sieht die Situation von Fernandez aus, wie Razali sagt: "Raul ist beim Aprilia-Event an beiden Tagen gefahren. Er hatte Spaß und spürte keine Ermüdung seines Armes. Er ist sehr glücklich mit seinen Fortschritten. Für ihn sieht alles positiv aus."

Der Spanier zeigt sich auch zuversichtlich, dass er das komplette Mugello-Wochenende problemlos bestreiten wird können: "Wir hatten nun drei Wochenenden Pause. Das war gut für meinen Arm. Ich hatte Zeit zur Genesung und um mich körperlich vorzubereiten."

"Ich erwarte für dieses Wochenende aber nichts Besonderes. Zunächst müssen wir sehen, wie es meinem Arm geht. Wenn alles gut ist, will ich mein Bestes geben und Spaß haben. Das ist mein prinzipielles Ziel. Ich bin gespannt, ob mir der Arm nach den schwierigen ersten vier Rennwochenenden nun keine Probleme mehr bereitet."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.