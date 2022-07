Rookie Fabio di Giannantonio zieht Zwischenfazit: "Es wurde immer besser"

Audio-Player laden

Fabio di Giannantonio ist einer von fünf Rookies in der MotoGP-Saison 2022. Der Italiener sitzt im Gresini-Team so wie sein Teamkollege Enea Bastianini auf einer Ducati Desmosedici GP21. In der ersten Saisonhälfte hat "Diggia" auch schon für Highlights gesorgt.

Höhepunkt war die Poleposition bei seinem Heimrennen in Mugello. In den Rennen dauerte es, bis di Giannantonio zählbare Ergebnisse holte. Erst beim siebten Rennen in Le Mans gelangen dem 23-Jährigen mit Platz 13 die ersten WM-Punkte.

In Mugello wurde es von der Pole Rang elf. In Barcelona schied di Giannantonio zum dritten Mal in dieser Saison aus. Es folgte mit Platz acht auf dem Sachsenring sein bestes Ergebnis. In Assen verabschiedete er sich mit Position 14 in die Sommerpause.

Damit hat di Giannantonio in seinen ersten elf Rennen in der Königsklasse 18 Zähler gesammelt. In der Rookie-Wertung ist er damit Zweiter. Nach schwierigem Saisonstart ging es kontinuierlich nach vorne. Deshalb ist seine Zwischenbilanz positiv.

Im Gresini-Team ist der Italiener fest verwurzelt Foto: Motorsport Images

"Zu Beginn würde ich mir drei von zehn Punkten geben", lacht der Italiener. "Dann wurde es besser. Ich würde mir sieben oder siebeneinhalb geben. Hoffentlich kann ich in der zweiten Saisonhälfte achteinhalb oder neun erreichen."

"Als Fahrer habe ich sehr viele Dinge gelernt. Ich musste verstehen, wie ich die Elektronik während des Rennens verwenden muss. Es ging auch darum, wie man das Wochenende mit den Reifen managt. Wann man attackieren muss."

"Auch körperlich habe ich einen großen Fortschritt geschafft", schildert di Giannantonio. "Ich fahre das Motorrad jetzt mehr mit Technik statt mit Kraft. Das hilft mir, das Motorrad einfacher zu fahren."

Di Giannantonio kann auf die Ducati-Daten des Vorjahres zurückgreifen und erhält auch vom Werk Unterstützung und Ratschläge. Aber: "Technisch haben wir das Motorrad nicht groß verändert. Es waren nur einige Details bei der Abstimmung, damit ich schneller werde."

Das Gresini-Team ist mit seiner bisherigen Saison sehr zufrieden. Sein Vertrag wurde für 2023 verlängert. Dann wird er mit Alex Marquez einen neuen Teamkollegen erhalten. Bei Gresini ist di Giannantonio fest eingebettet, denn er fuhr schon in der Moto3 vier Jahre für das Team.

